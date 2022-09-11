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影／男墜300米谷亡 救難員涉險下切暖尋回散落的頭蓋骨

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

黃姓山友昨天行經南投信義八通關雲龍瀑布時，不慎墜落300米深溪谷，救難人員涉險垂降救人，但發現他時，頭顱碎裂明顯死亡，但因幾近入夜暫停搜救；而今天持續救援行動，再度下切垂直深谷，要將其遺體運上稜線搬下山，更因不忍他遺體殘缺，暖心搜索岩縫、草叢等撿拾碎裂的頭蓋骨，盡可能的助其完整下山。

南投縣消防局指出，一支7人登山隊昨天上午8時從信義東埔入山，預計走八通關古道登玉山，未料行經4.1K至4.3K處雲龍瀑布時，黃男疑似墜崖失蹤，隊友急報案，該局獲報後立刻派員會同警義消、玉管處人員馳援，抵達後評估疑似墜落點，且幾近垂直，救難人員涉險垂降下切，並以空拍機輔助搜索。

昨天下午4時20分，救難人員在300米深溪谷找到黃男，但他疑從高處摔落，頭顱破裂，頭蓋骨、腦漿碎裂四散，明顯死亡；而當時山區天色已漸昏暗，考量夜間視線及安全問題，只能先將黃男遺體打包並固定，今再集結人力上山搬運下山。

而在如此的艱鉅又危險任務中，救難人員不僅涉險下切達300米深的溪谷，眾人同心協力以繩索垂降接駁方式，將罹難者遺體從幾近垂直的拉上稜線步道，更因不忍死者遺體殘缺不全，暖心搜索岩縫、草叢等撿拾碎裂的頭蓋骨，一併帶下山。

救難人員表示，因搜救下切的角度幾近垂直，比起一般坡地救援任務，體力負荷更加吃重，但因此次罹難者頭顱破裂嚴重，為讓死者好好走完最後一程，由2名人員搜索岩縫、草叢及河床將散落的頭蓋骨一片片尋回，盡可能的助其完整下山。

消防局表示，今出動該局消防4人、玉山義消12人、山警5人、員警2人，消防署特搜分隊、山搜義消及玉管處人員各1人共遣26人執行遺體搬運，耗費約5小時，總算在近下午3時順利將遺體運至登山口，順利交由警方辦理行政相驗。

救難人員涉險下切垂降300米，今天順利將墜谷身亡的黃姓山友從溪谷深處搬運下山。圖／南投縣消防局提供
救難人員涉險下切垂降300米，今天順利將墜谷身亡的黃姓山友從溪谷深處搬運下山。圖／南投縣消防局提供
救難人員涉險下切垂降300米，今天順利將墜谷身亡的黃姓山友從溪谷深處搬運下山。圖／南投縣消防局提供
救難人員涉險下切垂降300米，今天順利將墜谷身亡的黃姓山友從溪谷深處搬運下山。圖／南投縣消防局提供
救難人員涉險下切垂降300米，今天順利將墜谷身亡的黃姓山友從溪谷深處搬運下山。圖／南投縣消防局提供
救難人員涉險下切垂降300米，今天順利將墜谷身亡的黃姓山友從溪谷深處搬運下山。圖／南投縣消防局提供
救難人員涉險下切垂降300米搬運墜谷身亡的黃姓山友，更暖心搜索岩縫、草叢等撿拾碎裂的頭蓋骨，盡可能的助其完整下山。圖／南投縣消防局提供
救難人員涉險下切垂降300米搬運墜谷身亡的黃姓山友，更暖心搜索岩縫、草叢等撿拾碎裂的頭蓋骨，盡可能的助其完整下山。圖／南投縣消防局提供

南投 玉山

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