影／台南永康民宅烤肉大火 祖父母與外孫女3死

台南市永康區復國一路44巷內的3層樓民宅今晚5點52分冒出大火，受困的90歲王姓男子、70歲妻子及20歲陳姓外孫女現場沒有生命跡象，王妻被燒成焦屍，王姓男子、陳女分別送成大醫院及奇美醫院後，都宣告不治，現場疑使用延長線烤肉不慎引發大火，詳情起火情形待調查。

王姓夫妻和小女兒夫妻、孫女3代同堂，發生3死憾事，疑似其他未同住的親人趕抵，低調不願多談，一度對記者說「拍什麼呢！」

據了解，王姓夫妻檔3個女兒，2個結婚住在高雄與台南新化，最小的女兒婚後住家裡照顧父母，目前3代同堂，住在約40年的3層樓房子；王妻有糖尿病，眼睛不好與行動不便，長期臥床。

警消初步查出，王姓男子的外孫女陳姓20歲、17歲姊妹，下午在1樓疑想用電磁爐烤肉，接延長線，但還沒有烤，延長線就突然爆炸，引發火星；由於家中堆放資源回收品，火勢迅速蔓延，陳姓女子跑上2樓通知王姓夫妻，反而因火燒得太大，3人逃生不及。

台南市消防局出動超過10個分隊、20多輛消防車搶救，不過火勢控制後救出王姓夫妻檔、陳女，都已沒有生命跡象，王妻更遭燒成焦屍，並未送醫。