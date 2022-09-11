台南永康烤肉引大火3人死亡 一旁住家仍淡定過中秋

台南市永康區復國一路44巷內的3層樓民宅今晚5點52分冒出大火，台南市消防局出動20多輛消防車搶救，受困90歲王姓男子、70歲妻子及20歲陳姓外孫女現場沒有生命跡象，王妻被燒成焦屍，王姓男子子則送成大醫院搶救、陳女送永康奇美醫院急救仍不治。

據了解，王姓男子的陳姓20歲、17歲外孫女姊妹，在1樓用電烤爐烤肉，疑似電線走火，陳女趕緊上2樓通知王姓夫妻，不料家中堆放資源回收品，火勢迅速蔓延，3人逃生不及，長期臥床的王妻行動不便，3人被救出時，都沒有生命跡象。