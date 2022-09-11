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台南永康烤肉引大火3人死亡 一旁住家仍淡定過中秋
台南市永康區復國一路44巷內的3層樓民宅今晚5點52分冒出大火，台南市消防局出動20多輛消防車搶救，受困90歲王姓男子、70歲妻子及20歲陳姓外孫女現場沒有生命跡象，王妻被燒成焦屍，王姓男子子則送成大醫院搶救、陳女送永康奇美醫院急救仍不治。
據了解，王姓男子的陳姓20歲、17歲外孫女姊妹，在1樓用電烤爐烤肉，疑似電線走火，陳女趕緊上2樓通知王姓夫妻，不料家中堆放資源回收品，火勢迅速蔓延，3人逃生不及，長期臥床的王妻行動不便，3人被救出時，都沒有生命跡象。
台灣人中秋喜歡烤肉，晚間卻發生不幸意外，現場火勢迅速被撲滅，可以看到住家附近還是有人很淡定地在屋前烤肉，而火警對面的全聯超市，還是有許多人前往採購烤肉用品。
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