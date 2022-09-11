烤肉釀大火...外祖父母及孫女1死2命危 家庭狀況曝

台南市永康區復國一路的3樓民宅今晚5點52分冒出大火，台南市消防局出動20多輛消防車搶救，受困90歲王姓男子、70歲妻子及20歲陳姓外孫女現場沒有生命跡象，王妻被燒成焦屍，王姓男子與外孫女則分送成大醫院、永康奇美醫院急救。

據了解，王姓屋主的陳姓20歲、17歲外孫女姊妹，在1樓用電烤爐烤肉，疑電線走火，20歲陳女緊急上2樓通知王姓屋主夫妻，不料家中堆放資源回收品，火勢迅速蔓延，3人逃生不及，長期臥床的王妻行動不便被燒成焦屍，另外2人被救出時，都沒有生命跡象。

鄰居表示，王家有3個女兒，2個結婚住在高雄與台南新化，最小的女兒婚後住家裡照顧父母，目前家裡為3代同堂，做資源回收，而王妻有糖尿病，眼睛與行動不便，長期臥床。

當時王姓男子的兒子及媳婦外出，兩個小孩在1樓烤肉不幸發生意外，兒子媳婦返家當場痛哭失聲。