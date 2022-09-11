快訊

中職／羅力生涯1500局達陣 洲際客場掌聲中退場

台南民宅烤肉大火 外孫女上樓叫祖父母逃生不及「3喪命」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烤肉釀大火...外祖父母及孫女1死2命危 家庭狀況曝

聯合報／ 記者黃宣翰修瑞瑩謝進盛／台南即時報導

台南市永康區復國一路的3樓民宅今晚5點52分冒出大火，台南市消防局出動20多輛消防車搶救，受困90歲王姓男子、70歲妻子及20歲陳姓外孫女現場沒有生命跡象，王妻被燒成焦屍，王姓男子與外孫女則分送成大醫院、永康奇美醫院急救。

據了解，王姓屋主的陳姓20歲、17歲外孫女姊妹，在1樓用電烤爐烤肉，疑電線走火，20歲陳女緊急上2樓通知王姓屋主夫妻，不料家中堆放資源回收品，火勢迅速蔓延，3人逃生不及，長期臥床的王妻行動不便被燒成焦屍，另外2人被救出時，都沒有生命跡象。

鄰居表示，王家有3個女兒，2個結婚住在高雄與台南新化，最小的女兒婚後住家裡照顧父母，目前家裡為3代同堂，做資源回收，而王妻有糖尿病，眼睛與行動不便，長期臥床。

當時王姓男子的兒子及媳婦外出，兩個小孩在1樓烤肉不幸發生意外，兒子媳婦返家當場痛哭失聲。

這場大火不僅燒毁王家的房子，也波及到東側隔壁的鄰居家，、1樓的廚房都燒光光；消防局表示，王家未裝住宅警報器，也因此沒有及時警告3人逃生。

台南市永康區復國一路44巷內的3層樓民宅今晚5點52分冒出大火，3人無生命跡象。記者黃宣翰／翻攝
台南市永康區復國一路44巷內的3層樓民宅今晚5點52分冒出大火，3人無生命跡象。記者黃宣翰／翻攝
台南市永康區復國一路44巷內的3層樓民宅今晚5點52分冒出大火，3人無生命跡象。記者黃宣翰／翻攝
台南市永康區復國一路44巷內的3層樓民宅今晚5點52分冒出大火，3人無生命跡象。記者黃宣翰／翻攝
台南市永康區復國一路44巷內的3層樓民宅今晚5點52分冒出大火。圖／民眾提供
台南市永康區復國一路44巷內的3層樓民宅今晚5點52分冒出大火。圖／民眾提供

台南 烤肉 兒子

延伸閱讀

台南永康民宅烤肉致房屋全面燃燒 釀1死、2人無生命跡象送醫搶救

網紅金針菇賣中秋烤肉組 定價太貴遭批「賣粉絲信仰」

林襄中秋寫真照炸乳！沒穿內衣只穿背心烤肉超辣

他拿「煮飯好物」當烤肉烤網被笑 網讚爆：生活智慧王是你

相關新聞

影／桃園觀音「廖老大」傳遭鋁棒砸店 居民：店長店員都是好人

網路近日流傳一段影片，一名男子持鋁棒砸毀賽車教父廖老大飲料店、踩扁飲料杯並痛斥「騙人」，桃園市大園分局今證實發生在草漯派...

中秋烤肉喝酒駕車自撞電桿斷輪 彈開又撞來車禍不單行

新北市林口區大水湳路今天凌晨0時許發生酒駕肇事車禍，洪姓男子與朋友烤肉喝酒之後還開車，半途自撞電線桿就算了，失控彈開又撞...

新店男疲勞駕駛撞斷路燈 轎車90度躺大馬路

胡姓男子昨天早上開車，因疲勞駕駛，開到一半當場睡著，竟直直撞上路旁一座路燈，轎車90度翻覆，立在大馬路上。撞擊力道大，車...

影／北大特區馬路卸貨被質疑 貨車司機與路人爆發口角

新北市北大特區家樂福賣場前，今天上午因有物流貨車違停紅線卸貨，被路人質問在馬路上駕駛堆高機是否提出申請，雙方引發口角報警...

影／男墜300米谷亡 救難員涉險下切暖尋回散落的頭蓋骨

黃姓山友昨天行經南投信義八通關雲龍瀑布時，不慎墜落300米深溪谷，救難人員涉險垂降救人，但發現他時，頭顱碎裂明顯死亡，但...

影／台南永康民宅烤肉大火 祖父母與外孫女3死

台南市永康區復國一路44巷內的3層樓民宅今晚5點52分冒出大火，受困的90歲王姓男子、70歲妻子及20歲陳姓外孫女現場沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。