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台南永康民宅烤肉致房屋全面燃燒 找到1焦屍2命危

影／台南71歲婦人走嘉義梅山青年嶺步道 不慎滑倒疑腿骨折

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

一團來自台南的遊客，今天前往嘉義縣梅山鄉青年嶺步道健走，一名71歲婦人走步道時，不慎滑倒，造成右大腿疑似骨折，警義消獲報出動約15名人力前往救援，送往大林慈濟醫院救治。

嘉義縣消防局今天中午12點39分接獲緊急救護，報案人稱一名婦人在青年嶺步道摔倒，腿斷了，立即派出三和、梅山、竹崎分隊警義消15名上山前往救援。

消防員到場，71歲婦人意識清楚可對話，表示自己滑倒，右大腿非常疼痛，無法動，消防人員採抽吸式固定受傷部位，並以長背板讓婦人躺在上固定好，以人力接力費10分鐘，將她搬抬到步道入口，在婦人女兒陪同下，送大林慈濟醫院治療。

提醒遊客，上山健行步道時務必注意路面青苔濕滑，尤其是雨後盡量不要進入山區行動或旅遊，行走步道要結伴同行，避免落單，維護自身安全。

一名71歲台南市婦人今天到嘉義縣梅山鄉青年嶺走步道，不慎滑倒，造成右大腿疑似骨折，警義消獲報出動約15名人力前往救援。記者呂慧瑜／翻攝
一名71歲台南市婦人今天到嘉義縣梅山鄉青年嶺走步道，不慎滑倒，造成右大腿疑似骨折，警義消獲報出動約15名人力前往救援。記者呂慧瑜／翻攝
一名71歲台南市婦人今天到嘉義縣梅山鄉青年嶺走步道，不慎滑倒，造成右大腿疑似骨折，警義消獲報出動約15名人力前往救援。記者呂慧瑜／翻攝
一名71歲台南市婦人今天到嘉義縣梅山鄉青年嶺走步道，不慎滑倒，造成右大腿疑似骨折，警義消獲報出動約15名人力前往救援。記者呂慧瑜／翻攝
一名71歲台南市婦人今天到嘉義縣梅山鄉青年嶺走步道，不慎滑倒，造成右大腿疑似骨折，警義消獲報出動約15名人力前往救援。記者呂慧瑜／翻攝
一名71歲台南市婦人今天到嘉義縣梅山鄉青年嶺走步道，不慎滑倒，造成右大腿疑似骨折，警義消獲報出動約15名人力前往救援。記者呂慧瑜／翻攝
一名71歲台南市婦人今天到嘉義縣梅山鄉青年嶺走步道，不慎滑倒，造成右大腿疑似骨折，警義消獲報出動約15名人力前往救援。記者呂慧瑜／翻攝
一名71歲台南市婦人今天到嘉義縣梅山鄉青年嶺走步道，不慎滑倒，造成右大腿疑似骨折，警義消獲報出動約15名人力前往救援。記者呂慧瑜／翻攝

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