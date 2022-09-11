新北警舉槍自戕不治 警政署長不捨：健全心理諮商制度

新北市蘆洲警分局龍源派出所許姓警員前天舉槍自戕，經送醫今天凌晨不治。警政署長黃明昭表示遺憾與不捨，要求各警察機關落實關懷，持續健全心理諮商制度，避免再發生憾事。

黃明昭要求主動發掘問題，適時提供協助，尤其年輕同仁社會經驗與抗壓能力相對薄弱，更需要同儕鼓勵與心理支持，才能幫助他們堅持下去。

警政署表示，各警察機關均聘任心理師或醫師擔任心理輔導諮詢委員，全國共222人，每月辦理身心健康諮詢服務，去年起推動委外預約諮商服務，有需求者可向各機關合作的心理師或諮商機構預約諮商，相關機制具保密性，避免同仁被標籤化疑慮，提升求助意願。

警政署要求定期舉辦身心健康、壓力調適及感情困擾等宣導講座，讓潛在有困擾個案適時獲協助或改變觀念；另外，透過學校教育加強正向心理、情緒管理及抗壓性，使同仁具備健康身心狀況，以應付各項勤務工作。

警政署要求規劃「關老師」定期巡迴關懷，加強宣導身心健康諮詢服務機制，推廣「心情溫度計」及「憂鬱檢測」APP，鼓勵同仁隨時自我檢測情緒及心理狀態，主動尋求各項資源協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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