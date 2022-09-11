員警舉槍自戕拔管不治 署長：遺憾不捨 加強諮商制度

新北市蘆洲警分局龍源派出所23歲許姓警員，9月9日疑因感情因素在所舉槍自戕，今家屬同意拔管，醫師宣告不治。警政署長黃明昭表達「內心遺憾與不捨」，強調將健全體制內外的「心理諮商制度」避免憾事。

許姓警員疑似與女友協議分手數月，9日晚上疑因感情因素在所內廁所舉槍自戕，頭部中彈倒地，送醫搶救後轉進加護病房觀察，但中彈傷勢嚴重，今天凌晨2時許生命徵象不穩，經家屬同意拔管，稍後由醫師宣告不治。

警政署今晚發布新聞指出，警政署長黃明昭表達「內心遺憾與不捨」生命的殞落可能有多重原因，已要求各級警察機關落實關懷所屬，主動發掘問題，適時提供協助，尤其是年輕的同仁，社會經驗與抗壓能力相對薄弱，更需要同儕的鼓勵與心理支持，才能幫助他們堅持下去。

警政署為強化諮商輔導機制，已引進外部專業資源，各警察機關均聘任心理師或醫師擔任心理輔導諮詢委員，全國共有222名，每月辦理「身心健康諮詢服務」，提供同仁各項專業諮詢及心理諮商服務。為避免標籤化疑慮，警政署從去年起推動「委外預約諮商服務」，有心理健康服務需求者，可自主預約合作的心理師或諮商機構，具備保密性提升同仁求助意願。

警政署表示，已要求各警察機關應定期舉辦身心健康、壓力調適及感情困擾等宣導講座，也從學校教育強化員警基礎心理建設與健康教育，加強正向心理、情緒管理及抗壓性等素質能力，使同仁具備健康身心狀況，應付各項勤務工作。

警方將加強宣導「身心健康諮詢服務」機制及「心理諮商即是心理保健」觀念外，並推廣「心情溫度計」及「憂鬱檢測」等APP，鼓勵同仁隨時自我檢測情緒及心理狀態，並主動尋求各項資源協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980