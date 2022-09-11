老翁登柴山突暈倒昏迷 送醫搶救不治

高雄75歲陳姓老翁今天上午和友人相約爬柴山，卻在長壽園附近暈倒，友人見狀通報消防局，經山友及救護人員接力CPR急救，到院前仍未恢復生命跡象，送醫急救後宣告不治。

陳姓老翁今上午從動物園入口上山，走到長壽園附近時突然暈倒，一旁友人呼喚無效後，通報消防人員前往搶救，救護人員透過手機與陳男友人對話，先以CPR急救。

等到警消人員及民間救難團隊抵達後，接手救援，但救護人員到場時，陳翁已無呼吸心跳，送醫急救後，仍宣告不治。