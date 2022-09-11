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台南永康民宅烤肉致房屋全面燃燒 找到1焦屍2命危

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老翁登柴山突暈倒昏迷 送醫搶救不治

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄75歲陳姓老翁今天上午和友人相約爬柴山，卻在長壽園附近暈倒，友人見狀通報消防局，經山友及救護人員接力CPR急救，到院前仍未恢復生命跡象，送醫急救後宣告不治。

陳姓老翁今上午從動物園入口上山，走到長壽園附近時突然暈倒，一旁友人呼喚無效後，通報消防人員前往搶救，救護人員透過手機與陳男友人對話，先以CPR急救。

等到警消人員及民間救難團隊抵達後，接手救援，但救護人員到場時，陳翁已無呼吸心跳，送醫急救後，仍宣告不治。

今下午3時許，陳翁家人已完成報案，是否因疾病造成意外，警方將報請檢察官相驗釐清。消防局提醒民眾，登山盡量結伴而行，且須衡量自己的身體狀況，保持通訊暢通，有效降低山區意外事故，

陳姓老翁登山暈倒，送醫搶救不治。圖/讀者提供
陳姓老翁登山暈倒，送醫搶救不治。圖/讀者提供

CPR 高雄市 山友

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