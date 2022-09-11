中秋烤肉散場行車糾紛 三車追逐撞車警逮捕肇逃犯嫌

31歲鄭姓男子中秋節和朋友在北市內湖區烤肉，今天凌晨2時許開車離開，不料等紅燈時，疑與車輛擦撞發生行車糾紛，竟被3車追逐，鄭男開車回烤肉地點，卻被刻意撞車，朋友相挺丟出烤肉用板凳，3車等人隨即逃逸，警方今傍晚將涉嫌肇事逃逸犯嫌到案，將訊問釐清事發原因。

內湖分局文德派出所指出，9月11日凌晨2時許獲報，文德路有打架案件，抵達現場後已沒人打架，卻有車輛撞擊車禍，車頭全毀、車牌掉落、引擎蓋掀起，狀態慘烈。

警方調閱監視器畫面，白車駕駛31歲鄭姓男子，疑似在路口等紅綠燈車時與後方車輛發生碰撞，釀行車糾紛，但綠燈時，白車直接左轉離去，開回2個紅綠燈外的文德路。

路口畫面顯示，白車遭後方三車追逐到文德路，白車臨時路邊停車，停在原先烤肉地點找朋友求助，廂型車不明駕駛涉嫌刻意撞擊白車，其後方黑車疑似煞車不及，撞上同行的廂型車，不久後廂型車駛出後，黑車緩慢滑行撞上白車。