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台中男騎車撞路邊兩輛車 送醫傷重身亡測出酒精

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子在今天凌晨騎機車行經南區時，自撞路旁兩輛轎車，經救護車送往醫院急救後，黃仍傷重不治，經查，黃體內有酒精濃度，全案報請檢察官相驗後，家屬對死因沒有意見，開立死亡證明，詳細的肇事原因，仍待交大事故組後續釐清。

據查，黃姓男子（51歲）在今天凌晨0時許騎機車由環中路六段，沿南區復興北路外側車道往樹德二巷方向直行，因不明原因，自撞停放在路邊的轎車，碰撞後機車與黃男都倒地，救護車獲報到場，將黃送醫。

經中山醫學大學附設醫院急救後，黃男仍傷重不治，黃體內有驗出酒精濃度，經換算酒測值為每公升1.04毫克，全案今由警方報請檢察官相驗，釐清死因。

檢察官相驗後，確認為顱內出血致死，家屬對死因沒有意見，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市黃姓男子在今天凌晨騎機車行經南區時，自撞路旁兩輛轎車，送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓男子在今天凌晨騎機車行經南區時，自撞路旁兩輛轎車，送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓男子在今天凌晨騎機車行經南區時，自撞路旁兩輛轎車，送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓男子在今天凌晨騎機車行經南區時，自撞路旁兩輛轎車，送醫不治。圖／讀者提供

檢察官 台中市 酒精

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