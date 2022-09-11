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影／驅趕車底流浪貓...跳進引擎室更棘手 女警用肉泥化解危機

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市有名車主開車前發現貓躲在車底下，驅趕時貓進跳進引擎室，向警方求助。警員陳文婷因為愛貓，帶著自己的貓飼料肉泥到場，成功引誘貓跳出引擎室，終讓車主「脫困」，可以開車離去。

基隆市警二分局今天表示，信六路派出所警員江權裕、陳文婷昨晚執行巡邏勤務時，接獲指揮中心通報，有人報案在信一路有貓躲在停放路邊自小客車底下，需要員警協助。

陳文婷平日就愛貓，手邊也常準備肉泥，她和江權裕攜帶肉泥到場。車主說，要開車時發現有疑流浪貓在車底，擔心車子啟動可能輾到牠，所以要趕牠離開車底，沒想到貓疑受到驚嚇，反而往上跳進引擎室，躲在裡面。

陳文婷拿出肉泥，花了一點時間等待，終於成功引誘流浪貓跳出引擎室，才讓車主開車離開。

基隆市有名車主開車前發現貓跳進引擎室，向警方求助。警員陳文婷用肉泥成功引誘貓跳出引擎室，讓車主可以開車離開。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名車主開車前發現貓跳進引擎室，向警方求助。警員陳文婷用肉泥成功引誘貓跳出引擎室，讓車主可以開車離開。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名車主開車前發現貓跳進引擎室，向警方求助。警員陳文婷用肉泥成功引誘貓跳出引擎室，讓車主可以開車離開。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名車主開車前發現貓跳進引擎室，向警方求助。警員陳文婷用肉泥成功引誘貓跳出引擎室，讓車主可以開車離開。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名車主開車前發現貓跳進引擎室，向警方求助。警員陳文婷用肉泥成功引誘貓跳出引擎室，讓車主可以開車離開。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名車主開車前發現貓跳進引擎室，向警方求助。警員陳文婷用肉泥成功引誘貓跳出引擎室，讓車主可以開車離開。記者邱瑞杰／翻攝

車主 基隆 浪貓

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