聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／驅趕車底流浪貓...跳進引擎室更棘手 女警用肉泥化解危機
基隆市有名車主開車前發現貓躲在車底下，驅趕時貓進跳進引擎室，向警方求助。警員陳文婷因為愛貓，帶著自己的貓飼料肉泥到場，成功引誘貓跳出引擎室，終讓車主「脫困」，可以開車離去。
基隆市警二分局今天表示，信六路派出所警員江權裕、陳文婷昨晚執行巡邏勤務時，接獲指揮中心通報，有人報案在信一路有貓躲在停放路邊自小客車底下，需要員警協助。
陳文婷平日就愛貓，手邊也常準備肉泥，她和江權裕攜帶肉泥到場。車主說，要開車時發現有疑流浪貓在車底，擔心車子啟動可能輾到牠，所以要趕牠離開車底，沒想到貓疑受到驚嚇，反而往上跳進引擎室，躲在裡面。
陳文婷拿出肉泥，花了一點時間等待，終於成功引誘流浪貓跳出引擎室，才讓車主開車離開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言