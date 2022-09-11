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中秋烤肉喝酒駕車自撞電桿斷輪 彈開又撞來車禍不單行
新北市林口區大水湳路今天凌晨0時許發生酒駕肇事車禍，洪姓男子與朋友烤肉喝酒之後還開車，半途自撞電線桿就算了，失控彈開又撞上對向駛來的無辜休旅車，幸好對方沒受傷。洪男酒駕肇事移送法辦、吊扣駕照，還要賠償燈桿和對方車輛修理費。
警方為了防範中秋佳節酒後鬧事、聚眾鬥毆及酒駕，昨晚9時起由警政署規畫執行全國性擴大臨檢，在市區幹道、營業場所臨檢規勸、取締違法，但還是有人不把自己和別人的安危當一回事。
32歲洪男昨晚到林口市郊下福地區參加中秋烤肉聚會，明知喝酒不能駕車，仍心存僥倖打算自己開車返回林口市區住處，結果在頂寮山區道路肇事，今天凌晨0時許途經大水湳路一處彎道時，先撞上路旁電線桿，撞到右前輪斷掉，車頭嚴重受損，可見速度不慢。
結果車輛彈開失控衝向對向車道，這時不巧42歲陳姓男子駕駛休旅車路過，2車便在路中央對撞。肇事的洪男頭部及腳部皆有撕裂傷，由救護車送往林口長庚醫院急診，無辜被撞的陳男幸好沒受傷。
洪男酒測值高達0.5毫克，警詢後將依公共危險罪嫌移送法辦、吊扣駕駛執照，還得賠償對方修車與電線桿修理費用。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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