影／桃園觀音「廖老大」傳遭鋁棒砸店 居民：店長店員都是好人

網路近日流傳一段影片，一名男子持鋁棒砸毀賽車教父廖老大飲料店、踩扁飲料杯並痛斥「騙人」，桃園市大園分局今證實發生在草漯派出所轄區，但並未接獲報案；附近居民也說，店長、店員人都很好，應只是要重新裝潢經營自己的品牌，而非網傳的砸店。

「阿娘喂-廖老大飲料店」近期傳出加盟糾紛。網路影片中一名黑衣男子持鋁棒砸毀一家分店櫃檯前字體，踩踏飲料杯，上面還寫著「我10句話9句都在騙人」，指控意味濃厚；媒體報導稱是遭解除加盟分店。

附近居民表示，自己與飲料店店長和3位員工相處一個多月，覺得他們都是很貼心的年輕人，也沒有前後任店長的問題，可能是跟加盟店理念不合、要換成自有品牌，因為要換裝潢，才自己把字打掉，絕非網傳的「砸店」。