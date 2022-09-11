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高雄父子中秋烤肉上演全武行 父遭警噴辣椒水伺候

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一對何姓父子在小港區住處前烤肉慶中秋，今凌晨時分，何男酒後和兒子因金錢觀念不合起口角，2人當街上演拳腳全武行，轄區警方獲報，因何男情緒失控，警噴辣椒水將他制伏，帶回派出所保護管束，父子酒醒後互不提告。

警方指出，55歲的何姓男子昨晚和36歲的兒子在小港區宏偉街住家前烤肉，凌晨2時36分許，父子倆喝酒後，因何男怪兒子做事都不找他商量，雙方對於金錢理念不合，發生口角，進而演變成肢體衝突，家人勸阻也不聽勸，2人在家門口打了起來。

轄區小港警分局警方獲報，火速趕抵，由於何男當下情緒激動，警方出言制止仍不聽勸，警方朝何男噴辣椒水，準備朝何男兒子噴辣椒水時，何男兒子才停下，何男被辣得眼睛睜不開，被警方帶回派出所保護管束，事後父子倆均不提告，警方依家暴相關規定，通報社會局。

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高雄市一對何姓父子中秋在小港區住處烤肉，今晨因對金錢觀念不合口角，還上演全武行，警方到場，父親遭警噴辣椒水伺候，帶回保護管束。記者石秀華／翻攝
高雄市一對何姓父子中秋在小港區住處烤肉，今晨因對金錢觀念不合口角，還上演全武行，警方到場，父親遭警噴辣椒水伺候，帶回保護管束。記者石秀華／翻攝

兒子 烤肉 高雄市

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