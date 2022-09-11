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見警進超商狂收東西 桃園女通緝犯裝酒醉掰生日被逮
桃園市桃園區一名女子昨晚坐在超商內，見巡邏員警上門巡簽，突然匆忙開始收東西，反而引起員警關注盤問，她假冒酒醉兩度謊報生日，企圖蒙混過關，但最終仍被查出是詐欺通緝犯，逮捕後全案解送桃園地檢署歸案。
桃園警分局景福派出所副所長黃福源及警員王建豪，昨天20時30分許在民族路一家超商執行安全維護巡守，入內簽表時，發現一名女子神色慌張，匆忙收東西，刻意躲避員警，便上前請她配合詢問。
該名林姓女子（37歲）表示自己剛下班、未帶證件，員警請她提供身分證號，但她怎麼念就是只有8碼，少一碼，辯稱是喝醉酒背不出來，員警又請她提供姓名及出生年月日，但她第一次報7月4日，又改口說是8日，第三度則稱6日，數度規避反加深員警懷疑。
警方也不是省油的燈，質疑她身上沒傳出酒味，生日也不可能背不出來，女子眼見逃不掉，只好說出正確生日，原來她日前因詐欺案件即將入獄，但未準時到場執行，遭桃園地檢署發布通緝，隨即被逮捕並解送歸案。
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