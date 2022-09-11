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中秋收假高雄中寮隧道傳4車連環撞 幸無人傷事故已排除
中秋節3天連假今最後一天為收假日，高雄國道北上路段在下午逐漸出現塞車狀況，國1、國3和國10現平均車流時速40至60；國道警察表示，今中秋收假車流算順暢，發生4件擦撞事故，均無人受傷，其中在中寮隧道發生4車輕微擦撞，事故已排除。
高公局南控中心表示，中秋連假3天，今最後1天中秋連假收假日，車流較以往多一些，下午開始，北上逐漸出現塞車狀況，目前國1楠梓到高科路段，平均車速40；國3燕巢到中寮路段，平均車速為40以下；國10則平均車速40到60。
國道5隊警察表示，今中秋最後一天收假日，目前車流算順暢，僅有4件擦撞小事故，其中國道3號北向380.5公里的中寮隧道內，發生2件共4車前後追撞的輕微交通事故，均無人受傷，現場已於12時2分由警方處理完畢並配合工務段排除。
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