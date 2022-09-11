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影／金門富康一村鐵皮屋火警 疑似起火點整層被燒毀

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金城鎮富康一村一棟民宅今中午發生火災，疑似起火點整層樓被燒毀。金門消防局表示，今中午接獲民眾報案該建築竄出大量黑煙，就立即派員前往，火勢在20分鐘左右就獲得控制，現場無人員傷亡，財物損失和起火原因則在調查中。

消防局說明，中午12時14分接獲報案，金城鎮西門里富康一村6巷5號4樓的加蓋鐵皮屋有大量黑煙冒出，於是立即派員及消防車前往現場請救，火勢在20分鐘左右、12時33分便獲控制。

消防局指出，這次共調派2個分隊，總計出勤各式消防車輛7輛，消防人員18名，人員於12時22分到達現場，現場為鐵皮屋起火，全面燃燒，經搶救後，火勢12時36分在撲滅。

消防局補充，人員在12時22分到達現場，現場為鐵皮屋起火，全面燃燒，燃燒面積約60平方公尺，經搶救後火勢撲滅，確認現場無人員傷亡，財物損失和起火原因由局內火調科調查中。

金門縣金城鎮富康一村一棟民宅今中午發生火災，疑似起火點整層樓被燒毀。圖／金門消防局提供
金門縣金城鎮富康一村一棟民宅今中午發生火災，疑似起火點整層樓被燒毀。圖／金門消防局提供
金門縣金城鎮富康一村一棟民宅今中午發生火災，疑似起火點整層樓被燒毀。圖／金門消防局提供
金門縣金城鎮富康一村一棟民宅今中午發生火災，疑似起火點整層樓被燒毀。圖／金門消防局提供
金門縣金城鎮富康一村一棟民宅今中午發生火災，疑似起火點整層樓被燒毀。圖／金門消防局提供
金門縣金城鎮富康一村一棟民宅今中午發生火災，疑似起火點整層樓被燒毀。圖／金門消防局提供

金門 建築 火災

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