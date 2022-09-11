萬華男騎腳踏車帶2雙鞋 警敏感抓到偷鞋賊

台北市一名張姓男子是偷竊慣犯，日前張男騎著腳踏車，被員警發現腳踏車上有2雙鞋子，警方察覺有異下上前盤查，張男才坦承是看到鞋子，認為「質感不錯」才下手竊走，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，張男（51歲）日前騎著自行車在萬華區萬大路附近徘徊，萬華分局東園街派出所員警陳義旻、陳孝馨巡邏經過，上前一看張男腳踏車，發現有2雙疑似贓物的鞋子，風格與尺寸都不符合張男平時穿著。

員警隨即請張男回到派出所調查，在突破張男心防後，擴大調閱周邊監視器確認，發現張男是在距離攔查地點300公尺的武成街上，在民眾住家門口偷竊。

張男先是辯稱家住附近回家拿取，後來又改口附近撿到的，最後被員警突破心防後，張才坦承是看到質感不錯才下手行竊，警詢後依竊盜罪嫌送辦。