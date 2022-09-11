競選看板遭噴漆封口鼻「閉嘴」 南投議員參選人報警

選戰白熱化，民進黨南投縣議員參選人曾琮愷的競選看板今被破壞，其人形立牌遭噴漆封口鼻，他懷疑恐因近期屢質疑對手陣營遭警告要他「閉嘴」，已報警追凶；警方證實已受理報案，呼籲民眾勿因立場不同破壞他人競選物品，以免觸法。

號稱「南投小鋼炮」曾琮愷指出，今接獲支持者反映，他掛在名間萬丹村投25線新丹巷口的競選看板遭到不明人士噴漆破壞，獲報就立刻趕往查看，到場一看果真被人噴上黑漆，而且噴的位置還在口鼻位置，相當突兀，明顯是被人刻意毀壞。

但因該道路沿線及周邊還有其他參選人設競選看板，但都沒事，只有他的被破壞，曾琮愷懷疑可能是他近期屢對國民黨籍參選人提出質疑，猶如「戰神」行徑，引起對手支持者的不滿，因此刻意將黑漆噴在口鼻，警告他「閉嘴」的意味濃厚。

曾琮愷說，此次在南投縣競選期間都是有憑有據提出質疑，如果講真話會被恐嚇警告，他絕對不會接受，而台灣民主選舉行之有年，他希望每個參選者都能在安全的環境下競選，因此他已向當地新街派出所報案，盼警方協助找出元凶跟動機。