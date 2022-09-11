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中秋夜北巿3車追1車 刻意撞車爆衝突 棍棒飛、板凳丟
31歲鄭姓男子疑似與人發生行車糾紛，被3車追逐，今天凌晨2時許，臨停路邊遭刻意撞擊，雙方當場丟板凳、拿棍棒逞凶爆發衝突，警方到場後肇事者逃逸，稍早已帶回3名年輕人釐清案情。
內湖分局文德派出所指出，9月11日凌晨2時許獲報，文德路有打架案件，抵達現場後已沒人打架，卻有車輛撞擊車禍，車頭全毀、車牌掉落、引擎蓋掀起，狀態慘烈。
警方調閱監視器畫面，白車駕駛31歲鄭姓男子，疑似在路口等紅綠燈車時與後方車輛發生碰撞，釀行車糾紛，但綠燈時，白車直接左轉離去，隨即被後方三車追逐，一路追到文德路，白車臨時路邊停車，廂型車先撞擊白車，後方黑車又撞廂型車，廂型車駛出後，黑車再撞白車。
雙方人馬下車叫囂，丟路邊的板凳，又有人持棍棒逞凶鬥狠，警方獲報後撞車肇事者逃逸，白車駕駛鄭姓男子無酒駕，全案帶回3名年輕人釐清案情，並持續追捕逃逸犯嫌。
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