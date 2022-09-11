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新北舉槍自戕23歲警員病情惡化 今晨拔管宣告不治

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲警分局龍源派出所23歲許姓警員，9日晚上疑因感情因素在所內舉槍自戕，送醫搶救後轉進加護病房觀察，但因頭部中彈傷勢嚴重，今天凌晨2時許生命徵象不穩，經家屬同意拔管，稍後由醫師宣告不治。

許姓警員是宜蘭人，警專37期，2020年10月畢業分發至蘆洲警分局，便一直在八里地區的龍源派出所服務，平常勤務正常，也曾熱心為民服務上過新聞。據聞今年6月初與女友協議分手後，原本個性外向開朗，變得鬱鬱寡歡，曾向派出所同仁吐露情感受挫相當難過。

9日許員擔服晚上10至12時值班勤務，原本並無異樣正常服勤，後來聲稱「肚子痛」要上廁所，請備勤同仁代為值班，不久後聽見他在廁所內打電話，幾度掛了再打，打了再掛，前後大約半小時。

不料到了晚間10時06分傳出槍響，代班警員查看發現廁所門把反鎖，緊急開門赫見許員頭部中彈倒地，沒有呼吸心跳。消防隊就在隔壁，救護人員馬上止血急救送醫，經檢視子彈從左太陽穴射進、右後腦下方貫穿，手術後恢復生命徵象，轉進加護病房，情況仍不樂觀。

到了今天凌晨2時許病情惡化，家屬同意拔管，稍後由醫師宣告不治。蘆洲警分局表示，除針對相關同仁安排關懷輔導，亦會協助許姓警員家屬辦理治喪事宜。

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許姓警員（左）曾經熱心助人上新聞，今天凌晨醫院宣告不治。圖／翻攝臉書
許姓警員（左）曾經熱心助人上新聞，今天凌晨醫院宣告不治。圖／翻攝臉書
許姓警員9日晚上在派出所開槍自戕，今天凌晨宣告不治。記者曾伯愷／攝影
許姓警員9日晚上在派出所開槍自戕，今天凌晨宣告不治。記者曾伯愷／攝影

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