高雄三民區水溝傳異味 環保局測出烷類成分急尋源頭

高雄民眾反映今天上午8時許，三民區鼎新路附近水溝傳出異味，消防局獲報出動，現場測得可燃性氣體數值，立即灑水警戒，拉起封鎖線，疏散民眾。環保局據報到現場檢測，發現異味成分有高碳素的烷類，消防沖水後濃度已下降，繼續巡查確切汙染來源。

高雄市環保局專委陳偉德表示，環保局稽查人員接到通報立刻趕到現場，採取空氣中樣品，經過「FTIR傅立葉轉換紅外線光譜儀」化驗分析，發現異味成分有高碳素的烷類，研判異味來源可能是溶劑、或是燃料油，環保局也採取水中樣品送驗做比對分析，並積極巡查確切汙染來源。