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嘉義婦人水罐盆栽占車道 中秋深夜鄰男爭執推倒她

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

中秋深夜不平靜！嘉義縣一名居住在中埔鄉永樂新村婦人，因在自家門前擺設盆栽占用道路，遭一名鄰居男子勸阻，雙方發生激烈口角，爆發拉扯，該男氣憤下將婦人推倒在地，後腦撞擊受傷，警方訊後，依傷害罪函送嘉義地檢署偵辦。

中埔分局表示，10日深夜12點接獲報案，稱有糾紛情事，警方到場了解後，發現一名婦人倒地受傷，向員警表示遭人推倒在地，警方立刻通知救護車到場，先將婦人送醫治療。

鄰居向警方表示，該男子疑不滿婦人用礦泉水瓶罐及花盆占用道路，將婦人擺放的水罐拿去丟掉，婦人發現後撿回，隨後倆人發生衝突，婦人遭男子推倒頭撞到花盆暈倒，鄰居聽到爭吵出門查看，只見婦人已倒地，趕緊通報警消協助救援。

警方調查指出，經瞭解該名婦人因在自家門口擺設水桶及盆栽占用道路，而遭一名鄰居男子勸阻未果，雙方發生口角及拉扯，該名男子旋即將婦人推倒在地致受傷，警方即通知該名男子到案說明，並依刑法第277條傷害罪函送嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣中埔鄉婦人，因在自家門前擺設盆栽占用道路，遭鄰居男子勸阻，雙方發生激烈口角，該男氣憤下將婦人推倒在地。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣中埔鄉婦人，因在自家門前擺設盆栽占用道路，遭鄰居男子勸阻，雙方發生激烈口角，該男氣憤下將婦人推倒在地。記者呂慧瑜／翻攝

嘉義 盆栽 傷害罪

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