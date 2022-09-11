高雄2妙齡女酒吧歡度中秋 搭小黃返家一下車悲劇了

高市陳姓和張姓2名妙齡女子昨趁中秋連假，至酒吧歡度中秋，清晨5時搭計程車返家，結果一下車，發現家裡鑰匙遺落在小黃後座，也沒記下車號，焦急至派出所求救，幸警方調監視器，20分鐘後通知司機送回鑰匙，讓2女感激涕零。

新興警分局中山派出所員警卓霆瑋於昨清晨5時許，在派出所值班時，見穿著露出馬甲線、一身勁裝打扮的25歲陳姓女子和24歲張姓女子，神情慌張走進派出所。

陳女語帶憂心地指出，和張女至85大樓酒吧歡度中秋節，結束和友人聚會後，2人在路邊隨手招了一輛計程車返家。當時2人在六合夜市接近中山路口下車，結果一下車，才發現家裡鑰匙掉在計程車後座。

由於2人都未記下車號，陳女向警方表示，因鑰匙是住家進出的重要物品，鑰匙丟了會相當不便，警方先安撫2人情緒，隨即調閱監視器追查該輛計程車下落。

警方20分鐘後，找到計程車司機，請司機查看後座是否有一串客人遺落的鑰匙，經確認後，司機隨即將鑰匙送至中山所，陳女和張女見到鑰匙物歸原主後，大讚中山所員警有效率又有人情味，和警員合影後，高興地離開派出所。