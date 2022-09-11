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講不聽！大重機硬騎上國道 紅斑馬攔停告發罰3000

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

國道三號南下台南新化路段今上午傳出1輛黃牌大型重型機車闖入，國道警方獲報出動2輛巡邏車攔查，約20公里後攔停該車，依違反道路交通管理處罰告發3000元罰金，警方重申，凡走過必留痕跡，切勿以身試法。

事件發生在今上午約9點04分，國道警方獲報南下348公里新化路段，有輛黃牌大型重型機車行駛於外側車道，國道大隊立即通報善化分隊緊急出動2輛巡邏車攔查，上午9點16分在南向367.2公里處攔停，依規定告發並由拖吊車排除下交流道。

國道八隊說，依據道路交通管理處罰條例33條第4項(不得進入高速公路而進入者)及92條第7項規定，汽缸排氣量550立方公分以上大型重型機車，在高速公路行駛未經公告允許路段，處駕駛人3000以上、6000元以下罰鍰，並記違規點數一點。

警方也呼籲連續假期出遊機車騎士務必遵守交通標誌、號誌指示行駛；若拒絕稽查處罰，待調查事證確定後，會再加開一張拒絕稽查罰單，最高罰3萬元，並吊扣駕照6個月；警方重申，嚴正執法決心，公權力不容挑戰。

國道三號台南新化路段傳出黃牌重機違規闖入，後經警方攔查告發。圖 ／讀者提供
國道三號台南新化路段傳出黃牌重機違規闖入，後經警方攔查告發。圖 ／讀者提供
國道三號台南新化路段傳出黃牌重機違規闖入，後經警方攔查告發。圖 ／讀者提供
國道三號台南新化路段傳出黃牌重機違規闖入，後經警方攔查告發。圖 ／讀者提供

國道 高速公路 駕照

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