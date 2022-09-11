講不聽！大重機硬騎上國道 紅斑馬攔停告發罰3000

一九八六年由大導演吳宇森推出的經典作品「英雄本色」，上映就打破香港票房紀錄，開啟一九八O年代黑幫電影的先河，當年由周潤發飾演的英雄人物「小馬哥」，不僅在亞洲造成轟動，其戴墨鏡、穿風衣、手持雙槍的模樣，迄今深植人心；近年，太陽聯盟盟主黃天陽（本名黃俊傑）常率領千名西裝部隊出席重要場合，有眼尖大陸網友發現，戴上墨鏡的黃天陽，神情與小馬哥極為相似，特別在中秋前夕，剪輯製作兩支「抖音」影片，頗有向台版小馬哥致敬的意味。

2022-09-11 11:37