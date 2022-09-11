影／南投無風無雨 6樓高大榕樹突裂兩半毀車壓傷人

南投市南陽路戶姓公廟旁樹齡約70年、達20米高的大榕樹疑因根部腐爛，昨天深夜無預警從中間裂開，粗大枝幹一半倒在路中間，另一半壓毀該廟上方鐵皮屋頂，波及廟旁休息的2位民眾及停在路邊的3輛車，經警消救出，幸生命無礙。

根據南投市公所2003年出版的珍貴及特色樹木刊物，該棵大榕樹緊鄰戶姓公廟，50多年前興建戶姓公廟時，一併被移植過去的，雖非百年老樹，但其生長旺盛、枝葉茂密，因此樹高達20米、樹冠面積達400平方米，成當地特色行道樹。

當地居民指出，當年興建戶姓公廟是因為周邊附近幾戶人家不太平靜，經三山宮「帝爺公」指示有陰靈作祟須建廟安奉祭拜，同時從他處移植榕樹種在廟旁，其樹根雖被水泥圍住，生長狀況卻很好，不輸其他百年老樹，粗估樹齡6、70歲。

而這棵大榕樹跟其他樹木比較不一樣的是，它的樹頭被許多支撐氣根給環抱主幹，雖是多幹聚合，但仍長到5、6層樓高，但近年枝葉變得稀疏，很像生病了，所以這陣子有找樹醫生來幫他診斷要治療，未料昨天中秋夜竟無預警的突然間倒了。

據了解，昨天深夜1時許，當時南投市沒風沒雨，但大榕樹疑因根部腐爛，無法支撐樹冠重量，從中間裂成兩半，一邊倒向南陽路，另一邊往戶姓公廟傾倒，壓垮部分鐵皮屋頂，波及停靠路邊3輛車及廟旁2人，警消獲報後緊急將人救出。