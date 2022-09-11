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上周才酒駕被吊牌 高雄奧迪男又犯 警拔槍喝斥才停車

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄22歲莫姓男子昨凌晨3時許，被警方按喇叭示意停車卻不理，接連闖紅燈及紅燈右轉，經鼓山警分局兩名員警尾隨在後，追到中華一路與美術東五路口，終於停車。兩名員警下車後拔槍拉滑套，莫才乖乖下車，酒測值達每公升0.26毫克，被依公共危險罪嫌送辦，還因無照駕駛、紅燈右轉等，再吞6張罰單

莫姓男子駕駛黑色奧迪轎車，昨天凌晨3時許行經鼓山區華夏路時，因闖紅燈被兩名巡邏員警撞見，警方按喇叭示意莫男停車，莫卻不理，從華夏路一路高速疾行，直到行經中華一路與美術東五路口時，才終於停車。

鼓山分局龍華派出所警員溫仁佑、吳軍鋒一下車隨即拔槍、拉滑套，嚇得莫男乖乖接受盤查，一下車還裝傻詢問員警「怎麼了？」莫身上帶有酒氣，經酒測後，酒精濃度達每公升0.26毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，莫男上周才在男子區酒駕，被警方依公共危險罪嫌送辦、駕照被吊銷，這次也是在楠梓喝酒後上路，執意到市區找朋友，沒料見員警示意停車仍不服，連闖多個紅燈才停下，不僅觸犯刑法，另外要吞下2張闖紅燈、紅燈右轉、無照駕駛、酒駕及酒駕扣牌等共6張罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

莫姓男子酒駕不服攔停，連闖多個紅燈，直到警方拔槍喝斥才願意乖乖下車。圖/讀者提供
莫姓男子酒駕不服攔停，連闖多個紅燈，直到警方拔槍喝斥才願意乖乖下車。圖/讀者提供
莫姓男子酒駕不服攔停，連闖多個紅燈，直到警方拔槍喝斥才願意乖乖下車。圖/讀者提供
莫姓男子酒駕不服攔停，連闖多個紅燈，直到警方拔槍喝斥才願意乖乖下車。圖/讀者提供
莫姓男子酒駕不服攔停，連闖多個紅燈，直到警方拔槍喝斥才願意乖乖下車。圖/讀者提供
莫姓男子酒駕不服攔停，連闖多個紅燈，直到警方拔槍喝斥才願意乖乖下車。圖/讀者提供

酒駕 罰單 酒測

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