中秋夜激情過後得不償失 南市開出5張罰單

中秋夜台南市市環保局取締深夜施放爆竹、煙火不鬆手，昨晚加強稽查，共開出5張罰單以及66張勸導單，統計2天來共開出109張勸導單、8張罰單，將罰3千元至3萬元罰鍰。

環保局稽查人員為維護環境品質，中秋連假晚上9時後，即組成專案小組分別前往黃金海岸、林默娘公園及觀夕平台、四草大橋等地主動巡查。局長謝世傑表示，9月10日夜間共開5張處分書及66張勸導單，另部分地區的陳情案件，環保局於接獲報案後均前往稽查，抵達現場時雖未查獲行為人，但仍依行為人影像、車牌及現場蒐證情形追查行為人。

環保局指出，今年2月8日依噪音管制法第8條公告的自治條例規定，中秋節期間不得施放爆竹煙火，若違反將依噪音管制法最高可告發3萬元，環保局將持續加強宣導及針對頻繁陳情熱區加強主動巡查取締，請民眾歡渡節慶時遵守相關法令規定，以免違法受罰。