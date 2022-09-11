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中秋夜激情過後得不償失 南市開出5張罰單

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

中秋夜台南市市環保局取締深夜施放爆竹、煙火不鬆手，昨晚加強稽查，共開出5張罰單以及66張勸導單，統計2天來共開出109張勸導單、8張罰單，將罰3千元至3萬元罰鍰。

環保局稽查人員為維護環境品質，中秋連假晚上9時後，即組成專案小組分別前往黃金海岸、林默娘公園及觀夕平台、四草大橋等地主動巡查。局長謝世傑表示，9月10日夜間共開5張處分書及66張勸導單，另部分地區的陳情案件，環保局於接獲報案後均前往稽查，抵達現場時雖未查獲行為人，但仍依行為人影像、車牌及現場蒐證情形追查行為人。

環保局指出，今年2月8日依噪音管制法第8條公告的自治條例規定，中秋節期間不得施放爆竹煙火，若違反將依噪音管制法最高可告發3萬元，環保局將持續加強宣導及針對頻繁陳情熱區加強主動巡查取締，請民眾歡渡節慶時遵守相關法令規定，以免違法受罰。

環保局也呼籲，如發現管制時段有人燃放爆竹煙火或造成環境髒亂行為，立即撥打公害陳情專線0800-066666或6572916轉2222向環保局檢舉。

台南市環保局稽查小組中秋夜加強稽查，開出5張罰單。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局稽查小組中秋夜加強稽查，開出5張罰單。記者鄭惠仁／翻攝

中秋節 噪音 罰單

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