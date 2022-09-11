失智老婦人呆坐菜市場 南警細心查詢幫助返家
台南市88歲林姓老婦人昨天中午12點多，呆坐在民族路與普濟街口，引起路人注意並報警。市警二分局海安派出所巡佐楊元林、警員王威雲獲報後迅速趕到現場，發現她穿著休閒隨性且有輕微失智，無法表達從何而來、以警車載她回派出所後，順利聯繫到家屬到派出所將林姓老婦人帶回家。
林姓老婦人過了中午，還未回家吃飯，引人路人關心報警，海安派出所巡佐楊元林、警員王威雲，耐心詢問下，終於得知她身分，交談過程發現其可能從住家中西區離家多時，呈虛弱狀態，隨即順利聯繫到家屬至派出所將林姓老婦人帶回。
家屬向警方表示，老婦人平時都會到水仙宮市場走走，也會如期回家，但昨天一早上午出門後，過了很久直至中午都尚未回去，應該是林婦失智症日漸嚴重所致，老婦走失中午時分尚未返家，當時心急如焚遍尋不著，幸好接獲警方尋獲好消息而如釋重負，非常感謝警方發揮同理心，找到母親。
台南市警二分局表示，家中如有易走失的長者，應注意可能活動範圍，可以配戴留有聯絡方式配件，也可以向市政府申請預防走失愛心手鍊，或至直轄縣市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔，方便警方發現時第一時間可確認走失者身分，讓迷途長者能盡速找到平安返家之路。
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