影／高雄男騎機車偷單車街頭上演特技 電眼全都錄

高雄黃姓貨運司機騎機車外出，涉嫌偷走一輛單車，在馬路上演單手騎機車、一手牽單車特技，後因手痠改將單車掛在機車後方，騎至5公里遠的住家藏放。警方獲報調監視器，畫面清楚錄下黃男犯行，案發3小時即逮到人。

鳳山警分局鳳崗派出所警方8日晚上7點多，接獲一名周姓男子報案，周指稱一輛價值6000元的公路腳踏車停放在鳳山捷運站前不翼而飛，警方受理後，隨即調閱周邊路口監視器。

警方發現監視器清楚錄下一名穿著雨衣男子騎機車至捷運站後，在停車場觀察，隨後偷走被害人腳踏車。男子騎車在馬路上演特技，單手騎車另一手牽引偷來的腳踏車，後來因手痠改將腳踏車掛在機車後方，沿途騎至5公里遠的大寮區存放，讓路過民眾看傻眼。