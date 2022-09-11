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影／台中4歲童放學流浪遇警 雞同鴨講「向日葵」解謎
台中市4歲吳姓男童8日被警方發現獨自逛大街，警方上前關懷，才知男童自幼兒園放學後想徒步走回家沒等家長，但卻不知自家住址在哪，警方詢問男童就讀何校，吳童回「向日葵」，但警方眼尖發現，男童身上背的書包，就有幼兒園名稱，並非向日葵，經詢問園方，才知是班級名稱，順利協助吳童找到父親。
第二警分局立人派出所警員黃政翰在8日下午4時許巡邏時，在北區漢口路發現一名4歲吳姓男童疑似迷途，警員前往關懷，詢問吳童家住何處，吳童瞪大雙眼無法完整表達，僅說他學校是「向日葵」，而且就讀「國小四年級」，不過警方眼尖，看到男童書包上有幼兒園名稱，趕緊電詢。
園方表示，已發現吳童不見，園方與男童父親正急如熱鍋螞蟻在尋人，男童講的「向日葵」是班級名稱。
員警在等在吳童父親到場前，再三叮囑吳童，放學時一定要等到爸媽、家長前來才可以離開學校，一個人容易發生意外。
吳童父親出現時，看到男童一臉無辜，直說「被你嚇到心跳快停止」，也感謝警方的即時援助與熱心照護。
第二警分局長陳家銘呼籲，孩童下課後，家屬應要叮囑勿擅自脫離師長的管控範圍，也請民眾如遇到疑似走失兒童，可將其留下，撥打110報案專線請警方協助，讓警方能在最短時間內將兒童平安送返家，避免造成無法挽回的遺憾。
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