南投市老榕樹深夜裂開傾倒 2男樹旁聊天遭壓傷

南投市南陽路一棵老榕樹昨天深夜突然裂成兩半傾倒，除壓垮一旁小廟屋頂鐵皮，也壓傷在樹旁聊天喝酒的許姓、廖姓男子，由消防隊救出送醫，幸無大礙，清潔隊今天將清除倒樹。

颱風梅花靠近台灣，中央氣象局今天上午發布海上颱風警報，但南投市昨天晚間無風無雨，南陽路「戶姓公」廟旁一棵大榕樹昨天深夜約11時突然傾倒，倒樹占據整條南陽路，也壓垮一旁「戶姓公」廟屋頂鐵皮，南投縣消防局、警察局獲報有人遭壓住，趕赴現場救援。

南投縣警察局今天表示，昨天深夜11時11分獲報南陽路、龍井街口「戶姓公」廟旁百年老榕樹不明原因傾倒，除壓垮旁邊廟宇，在樹旁聊天喝酒的52歲廖男、54歲許男也遭倒樹壓傷，由消防隊搶救脫困，分別送往衛福部南投醫院、南投基督教醫院救治。

警方指出，廖男身體多處擦挫傷，經醫院包紮後出院，許男則是雙腳骨折，意識清楚並無生命危險，在南投醫院住院治療；員警案發後疏導交通，並拉起封鎖線、擺放爆閃燈及交通錐警示用路人，後續通知南投市公所等單位處置，市公所清潔隊預計今天上午清除倒樹。

南投市民代表曾億弘獲知消息第一時間趕赴現場關心，並聯繫南投派出所、市公所，曾億弘今天接受中央社記者訪問表示，這棵大榕樹疑因生病造成根部腐敗，先前已張貼公告請民眾勿靠近，昨夜突然裂成兩半往左右傾倒，壓傷2名市民，所幸傷者生命徵象皆穩定。

南投市公所表示，這處土地產權複雜，牽涉國有、私人，且大榕樹在開闢南陽路之前已存在，非市公所或縣政府種植的行道樹、路樹，雖然大榕樹非屬市公所養護，但因倒樹阻礙交通，市公所清潔隊今天上午將派員清除，釐清地權後協助傷者處理賠償事宜。