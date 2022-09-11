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影／台中婦聽有「特殊內部股」可買 心動砸50萬攏是騙
台中市六旬陳姓婦人在月初時加入一個股票投資群組，群組中提及可透過群組內老師，申購買到「特殊內部股」，聽後很心動，上周即到東區一家郵局，依指示準備匯款50萬元，說是水電裝潢費用，不過行員機警識破，通知警方到場阻詐。
第三警分局合作所警員廖章甫、黃正煒在5日時接獲轄內郵局行員通報，陳姓婦人（68歲）疑遭詐騙。經兩警到場了解，陳婦在在月初時，透過LINE加入一個股票投資群組，其中有老師表示可以協助操作投資股票，遊說「有管道可買特殊內部股」、「申購新股中了翻倍賺錢」，還有多位群組成員在旁幫腔「還是要跟老師申購新股才有安全感」、「新股佈局已經跟上了」等訊息。
陳婦看到訊息後心動，準備把帳戶內50萬元存款，匯入歹徒指定帳戶申購新股，詐騙成員還特別叮嚀，若臨櫃匯款時遇行員詢問時，不要隨意透漏細節，告知匯款用途是家中水電裝潢費用即可，幸行員機警進一步詢問察覺有異，立即通報警方到場協助。
警員提醒陳婦，很多歹徒設立的投資群組，會混合真真假假的話術，讓人中招，沒有什麼「特殊內部股」，不要輕易聽信歹徒的詐騙哏，做任何轉帳動作前，需要多加查證。
警方呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，透過通訊軟體或網路社團結交素未謀面網友，勿輕易聽信投資賺錢「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，倘若遇有疑似詐騙案件，可撥打165反詐騙專線查證，避免受騙。
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