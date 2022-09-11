中秋夜不平靜…雲林虎尾鐵皮屋火警 火場氣味蓋烤肉香

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

昨天是中秋節，不少家戶團聚在家烤肉，未料晚間7時許，雲林虎尾一處鐵皮屋出現火苗，火勢瞬間延燒，房屋全被火舌吞噬，濃煙密布夜空，景象駭人，嚇壞鄰近住戶，所幸警消獲報趕抵救援，經查無人受困，肇因待釐清。

虎尾鎮平和里昨晚有許多居民正在家門前聚會、烤肉，香氣四溢，7時許一處3棟鐵皮屋突然發生火警，烤肉香被火場氣味掩蓋，烈火熊熊燃燒，令眾人驚呆，由於鄰近還有住宅、養護中心，警消人員隨即出動大批人力馳援。

雲林縣消防局派遣14輛消防車，約2、30名消防人員至火場灌救，鐵皮屋及一旁平房均被火燒，幸無人員受困在內，消防局後再派遣斗南、土庫、公園分隊及第二大隊到場支援，火勢在40分鐘後獲控，晚上8點左右撲滅火勢。

據悉，該處鐵皮屋內儲放油漆、乙炔等物品，3棟鐵皮屋被燒毀，遭波及的平房無人居住，僅堆放雜物，所幸事發時無人員進出，未釀嚴重傷亡，詳細財物損失及起火原因，有待進一步火災調查。

雲林虎尾平和里一處鐵皮屋昨晚7時許發生火警，火舌瞬間延燒，濃煙密布夜空，景象駭人。圖/讀者提供
雲林虎尾平和里一處鐵皮屋昨晚7時許發生火警，火舌瞬間延燒，濃煙密布夜空，景象駭人。圖/讀者提供

烤肉 雲林 中秋節

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