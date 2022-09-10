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中秋佳節暖警送愛心 給街友、小孩月餅感受團圓氣氛

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

今天就是中秋佳節，桃園有名76歲的彭姓街友，上周颱風天趁機偷走超商外雨傘，遭報警移送辦，今平鎮警分局北勢派出所員警巡邏在公園發現彭姓街友，得知其多日未進食，立即準備月餅讓他充飢好過節；楊梅警分局今也至楊梅區「台灣國際兒童村」捐贈加菜金、愛心月餅、水果、泡麵等物資，讓小朋友感受溫暖。

北勢派出所表示，彭姓街友擅自偷取超商外的傘，被害人發現後報警追查，員警立即循線找到竊傘的彭姓街友，雖被害人事後不予追究，但因為竊盜案是非告訴乃論罪，警方依規定仍要將他函送法辦。

員警今巡邏發現熟悉面孔，立即關心才知其多日未進食，挨餓的時候也只能飲水充飢，立即準備月餅及一些熟食讓他補充體力，他也相當感動員警給的溫暖。

楊梅警分局轄內有「台灣國際兒童村」，楊梅警分局防治組、楊梅派出所結合轄內善心企業愛心，今分送加菜金、愛心月餅、水果、泡麵等物資給小朋友；楊梅警分局表示，每一塊月餅及物資都承載著員警及地方企業溫馨關懷的意念，充滿著愛的守護，感謝企業讓月圓人團圓的節日，注入了一道暖流。

平鎮警分局北勢派出所員警今在公園發現日前竊傘的彭姓街友，得知其多日未進食，立即準備月餅讓他充飢好過節。記者翁唯真／翻攝
平鎮警分局北勢派出所員警今在公園發現日前竊傘的彭姓街友，得知其多日未進食，立即準備月餅讓他充飢好過節。記者翁唯真／翻攝
楊梅警分局轄內有「台灣國際兒童村」，今結合轄內善心企業愛心，分送加菜金、愛心月餅、水果、泡麵等物資給小朋友。記者翁唯真／翻攝
楊梅警分局轄內有「台灣國際兒童村」，今結合轄內善心企業愛心，分送加菜金、愛心月餅、水果、泡麵等物資給小朋友。記者翁唯真／翻攝

月餅 街友 愛心

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