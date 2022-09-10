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高雄男放完蜂炮丟入路邊轎車底 疑引火警燒毀2車
中秋節夜晚，不少人烤肉放沖天炮慶中秋，高雄市前鎮區中山四路和鎮海路交叉口，晚上6時43分許，傳出2輛停放路邊的轎車不明原因起火，2車陷入一片火海燒毀，警消隨後查出一名陳姓男子坦承將放完的蜂炮丟入車底下，不久車子就著火，所幸無人受傷。
警消指出，位於前鎮區中山四路和鎮海路交叉口，今天晚上有廟會繞境，加上中秋節夜晚，有不少民眾燃放炮竹慶中秋，晚上晚上6時43分許，停放在路邊的2輛轎車突然起火，熊熊火光照亮夜空。
高市消防局獲報，出動3車6人救援，消防員射水線將火勢撲滅，但2輛轎車車頭和車尾分別燒毀。
警消懷疑有人縱火或燃放鞭炮所致，轄區前鎮警分局警方調查，查出當時有一名陳姓男子在路邊放蜂炮，陳男被警方帶回調查，坦承當時放完蜂炮後，就將放完的蜂炮當垃圾，丟入路邊轎車底，以為沒事就離開。
警消懷疑是陳男丟蜂炮至車底才引發火警，將等消防局鑑定報告出爐後，若確定是陳男所為，再依公共危險罪嫌函送偵辦，另受害車主部分，等當事人提告後，一併函送偵辦。
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