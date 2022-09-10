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高雄男放完蜂炮丟入路邊轎車底 疑引火警燒毀2車

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

中秋節夜晚，不少人烤肉放沖天炮慶中秋，高雄市前鎮區中山四路和鎮海路交叉口，晚上6時43分許，傳出2輛停放路邊的轎車不明原因起火，2車陷入一片火海燒毀，警消隨後查出一名陳姓男子坦承將放完的蜂炮丟入車底下，不久車子就著火，所幸無人受傷。

警消指出，位於前鎮區中山四路和鎮海路交叉口，今天晚上有廟會繞境，加上中秋節夜晚，有不少民眾燃放炮竹慶中秋，晚上晚上6時43分許，停放在路邊的2輛轎車突然起火，熊熊火光照亮夜空。

高市消防局獲報，出動3車6人救援，消防員射水線將火勢撲滅，但2輛轎車車頭和車尾分別燒毀。

警消懷疑有人縱火或燃放鞭炮所致，轄區前鎮警分局警方調查，查出當時有一名陳姓男子在路邊放蜂炮，陳男被警方帶回調查，坦承當時放完蜂炮後，就將放完的蜂炮當垃圾，丟入路邊轎車底，以為沒事就離開。

警消懷疑是陳男丟蜂炮至車底才引發火警，將等消防局鑑定報告出爐後，若確定是陳男所為，再依公共危險罪嫌函送偵辦，另受害車主部分，等當事人提告後，一併函送偵辦。

高市陳姓男子在秋節晚上於前鎮區中山四路將燃放完的蜂炮丟入車底，疑因此引發火燒車意外，造成2車被燒毀；圖為陳男燃放的同型蜂炮示意圖。圖／讀者提供
高市陳姓男子在秋節晚上於前鎮區中山四路將燃放完的蜂炮丟入車底，疑因此引發火燒車意外，造成2車被燒毀；圖為陳男燃放的同型蜂炮示意圖。圖／讀者提供
高市消防局獲報，出動3車6人救援，消防員射水線將火勢撲滅，但2輛轎車車頭和車尾分別燒毀。記者石秀華／翻攝
高市消防局獲報，出動3車6人救援，消防員射水線將火勢撲滅，但2輛轎車車頭和車尾分別燒毀。記者石秀華／翻攝
高市消防局出動3車6人射水線，朝燃燒中的2輛車火射水救火。記者石秀華／翻攝
高市消防局出動3車6人射水線，朝燃燒中的2輛車火射水救火。記者石秀華／翻攝
中秋節夜晚，高市傳出停放在高市前鎮區中山四路和鎮海路交叉口的2輛轎車突然起火，熊熊火光讓車輛陷入火海。記者石秀華／翻攝
中秋節夜晚，高市傳出停放在高市前鎮區中山四路和鎮海路交叉口的2輛轎車突然起火，熊熊火光讓車輛陷入火海。記者石秀華／翻攝
中秋節夜晚，高市消防局出動3車6人射水線，朝燃燒中的2輛車火射水救火。記者石秀華／翻攝
中秋節夜晚，高市消防局出動3車6人射水線，朝燃燒中的2輛車火射水救火。記者石秀華／翻攝

中秋節 烤肉

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