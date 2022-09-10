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一張骨折照讓女嬰爸媽怒了 要求公布監視畫面…醫院回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市黃姓新生女嬰的父母今天出面控訴，女兒8月16日在烏日林新醫院出生，留院觀察照護期間都待在保溫箱內，院方卻告知女兒左大腿骨折，已提告過失傷害告訴，並要求院方公布監視畫面，釐清女兒骨折原因。

烏日林新醫院回應，院方發現女嬰左大腿腫脹即安排檢查，確認為左股骨骨折，立即通知家屬詳實告知，後依家屬意願安排全身X光檢查及超音波檢查都正常，並提供相關影像協助安排新生兒轉院。院方主動通報主管機關，並提供影像給檢調，全力配合調查，由第三方公正單位協助調查原因。

黃文表示，女兒因黃疸及幽門狹窄症問題，8月30日凌晨住院檢查，預計9月8日出院轉到中山醫學院，接受幽門狹窄治療。但在9月7日下午，妻子突然接到院方告知女兒左大腿可能是骨裂，妻子與岳母趕赴醫院後，要求院方安排女兒做完整檢查，才發現女兒是骨折。

黃父指出，院方解釋，因為新生兒骨頭比較脆弱，常常會發生斷裂情形，這種說法他們無法接受，

女兒住院期間都待在保溫箱，骨頭不可能莫名其妙斷裂，畢竟女兒不會跑、不會走、不會翻身，懷疑女兒比較愛哭遭虐待？或是護理人員換尿布疏失導致？希望院方可以公布監視畫面，釐清女兒骨折的原因。

烏日分局三和派出所副所長李元寶表示，女嬰的母親已於9月7日晚間至三和派出所，對烏日林新醫院提出過失傷害告訴，本所依規定受理，並製做警詢筆錄偵辦中。

黃姓網友PO文爆料，女兒在烏日林新醫院住院期間，左大腿骨折，質疑醫療疏失提告，院方表示，全力配合調查。圖／翻攝自臉書「烏日大小事」
黃姓網友PO文爆料，女兒在烏日林新醫院住院期間，左大腿骨折，質疑醫療疏失提告，院方表示，全力配合調查。圖／翻攝自臉書「烏日大小事」
黃姓網友PO文爆料，女兒在烏日林新醫院住院期間，左大腿骨折，質疑醫療疏失提告，院方表示，全力配合調查。圖／翻攝自臉書「烏日大小事」
黃姓網友PO文爆料，女兒在烏日林新醫院住院期間，左大腿骨折，質疑醫療疏失提告，院方表示，全力配合調查。圖／翻攝自臉書「烏日大小事」

骨折 台中市

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