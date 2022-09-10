快訊

「買不到啦！」慈濟捐BNT屢被大老勸退 執行長曝內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒後闖紅燈攔檢不停 警追900公尺甩棍破窗逮人

聯合報／ 記者曾伯愷王長鼎／新北即時報導

新北市胡姓男子，今天下午酒駕返家，途中行經三重區三和路三段，遇紅燈未停直闖，被轄區警發現攔查。胡男沒停車加快油門逃逸，雙方追逐900公尺，警衝前攔下持棍敲破車窗，胡男才下車受檢，經酒測值為0.71毫克，警詢後依公共危險罪嫌送辦；另制單告發闖紅燈、不服取締逃逸。

據了解，胡姓男子（54歲），今天中午在新北市三重區龍門路一家海產店餐敘，約莫下午5時許餐敘結束，胡男帶著酒意竟駕車離開，準備返回住處。未料，途中行經三和路三段，胡男遇到號誌燈轉紅，竟未停下而是加快油門往前衝。

轄區長泰派出所巡邏經過，見胡男闖紅燈，立即鳴放警笛尾後追去，雙方追逐近900公尺的三和路與福德北路口，胡男座車受困在車陣中，員警一個前衝將車攔下，喝令胡男往旁停靠下車受檢。

怎料，胡男不予理會，坐在駕駛座車不願下車，又拒不開車門，員警最後通牒喝令他「下車」未果，當場持甩棍朝著駕駛座車窗猛揮，直到整片車窗破碎，胡男才打開車門乖乖下車受檢。經酒測值為為0.71毫克，一併帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

另外，胡男闖紅燈、不服取締逃逸部分，警方則分別依照「道路交通管理處罰條例」第53條、第60條之規定，開處9百元以上3萬元以下之兩張罰鍰，並吊扣駕照6個月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

胡男酒測值為0.71毫克，依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
胡男酒測值為0.71毫克，依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
胡男酒駕攔檢不停，員警持甩棍擊破車窗，胡男才乖乖下車受檢。圖／社會事新聞影音
胡男酒駕攔檢不停，員警持甩棍擊破車窗，胡男才乖乖下車受檢。圖／社會事新聞影音
警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
胡男酒駕攔檢不停，員警持甩棍擊破車窗。記者曾伯愷／翻攝
胡男酒駕攔檢不停，員警持甩棍擊破車窗。記者曾伯愷／翻攝

酒測 駕照

延伸閱讀

影／通緝男見警拔腿跑 警追百公尺噴辣椒水才束手就擒

南投科技執法路口增10處　草屯4路口9月10日執法取締

中秋連假專案取締酒駕 台南逮到醉後「4騎士」

影／霧峰男酒駕闖紅燈…機車攔腰撞上 男騎士傷重不治

相關新聞

酒後闖紅燈攔檢不停 警追900公尺甩棍破窗逮人

新北市胡姓男子，今天下午酒駕返家，途中行經三重區三和路三段，遇紅燈未停直闖，被轄區警發現攔查。胡男沒停車加快油門逃逸，雙...

疑未保持安全距離撞前車 騎士摔地再釀2車撞

新北市新莊區邱姓男子，今天下午騎車經過新北大道，疑未保持安全車距先撞前車，旋即摔落在地，導致後方另兩車發生碰撞，造成現場...

影／電纜線放一樓車庫 遭慣竊潛入偷走損失4千

新北市新莊區中港路161巷一棟公寓一樓車庫門口，上周日（4日）凌晨遭竊賊偷走一捆價值4千元電纜線。經失主發現自行調閱監視...

高市路邊2轎車無名起火燒毀 疑中秋燃放炮竹釀禍　

今中秋節，晚上不少人烤肉放沖天炮慶中秋，高雄市前鎮區中山四路和鎮海路交叉口，今晚6時43分許，傳出2輛停放路邊的轎車不明...

台中員警洲際棒球場執勤守望 爽打手遊全被拍吃2支申誡

台中上周颱風夜第6分局員警才被民眾拍到在巡邏車內打瞌睡、玩手機，各被記2支申誡懲處，未料昨晚洲際棒球場比賽時，第5分局員...

影／7人登山隊走八通關 男隊員墜300公尺深溪谷死亡

南投縣信義鄉八通關今天發生山難事故，7人登山隊走八通關古道，上午10點多行經雲龍瀑布時，黃姓男山友（45歲）疑似墜崖，南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。