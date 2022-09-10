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酒後闖紅燈攔檢不停 警追900公尺甩棍破窗逮人
新北市胡姓男子，今天下午酒駕返家，途中行經三重區三和路三段，遇紅燈未停直闖，被轄區警發現攔查。胡男沒停車加快油門逃逸，雙方追逐900公尺，警衝前攔下持棍敲破車窗，胡男才下車受檢，經酒測值為0.71毫克，警詢後依公共危險罪嫌送辦；另制單告發闖紅燈、不服取締逃逸。
據了解，胡姓男子（54歲），今天中午在新北市三重區龍門路一家海產店餐敘，約莫下午5時許餐敘結束，胡男帶著酒意竟駕車離開，準備返回住處。未料，途中行經三和路三段，胡男遇到號誌燈轉紅，竟未停下而是加快油門往前衝。
轄區長泰派出所巡邏經過，見胡男闖紅燈，立即鳴放警笛尾後追去，雙方追逐近900公尺的三和路與福德北路口，胡男座車受困在車陣中，員警一個前衝將車攔下，喝令胡男往旁停靠下車受檢。
怎料，胡男不予理會，坐在駕駛座車不願下車，又拒不開車門，員警最後通牒喝令他「下車」未果，當場持甩棍朝著駕駛座車窗猛揮，直到整片車窗破碎，胡男才打開車門乖乖下車受檢。經酒測值為為0.71毫克，一併帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
另外，胡男闖紅燈、不服取締逃逸部分，警方則分別依照「道路交通管理處罰條例」第53條、第60條之規定，開處9百元以上3萬元以下之兩張罰鍰，並吊扣駕照6個月。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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