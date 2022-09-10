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疑未保持安全距離撞前車 騎士摔地再釀2車撞
新北市新莊區邱姓男子，今天下午騎車經過新北大道，疑未保持安全車距先撞前車，旋即摔落在地，導致後方另兩車發生碰撞，造成現場兩起事故4車碰撞意外，所幸現場無人就醫沒人酒駕，確切事故原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
據了解，邱姓男子（21歲）今天下午3時37分左右，獨自騎車經過新北市新莊區新北大道與中信街口。未料，邱男騎車疑未保持安全車距，直接從後追撞前方陳男（36歲）所駕駛的汽車，邱男當場人車傾倒摔落在地。
孰料，邱男車後另輛由陳男（40歲）所駕駛的汽車，驚見邱男摔落急踩煞車，導致尾騎於陳男汽車後的林男，直接騎車尾後追撞，造成現場兩起事故4車碰撞意外，所幸肇事駕駛4人沒有酒駕，現場沒人送醫，至於確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方調查後釐清。
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