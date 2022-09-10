疑未保持安全距離撞前車 騎士摔地再釀2車撞

新北市新莊區邱姓男子，今天下午騎車經過新北大道，疑未保持安全車距先撞前車，旋即摔落在地，導致後方另兩車發生碰撞，造成現場兩起事故4車碰撞意外，所幸現場無人就醫沒人酒駕，確切事故原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

據了解，邱姓男子（21歲）今天下午3時37分左右，獨自騎車經過新北市新莊區新北大道與中信街口。未料，邱男騎車疑未保持安全車距，直接從後追撞前方陳男（36歲）所駕駛的汽車，邱男當場人車傾倒摔落在地。