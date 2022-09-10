影／電纜線放一樓車庫 遭慣竊潛入偷走損失4千

新北市新莊區中港路161巷一棟公寓一樓車庫門口，上周日（4日）凌晨遭竊賊偷走一捆價值4千元電纜線。經失主發現自行調閱監視器畫面，赫見是被賊人所偷報警處理。目前警方已鎖定轄內慣竊所為，正循線追緝他到案說明。

據了解，上周日（4日）凌晨約4時許，慣竊詹男（27歲、有多項前科）騎乘一輛電動機車，行經新北市新莊區中港路161巷一棟舊公寓，見一樓車庫門口堆放著一捆市價4千元電纜線，他瞬起盜心直接偷走。