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影／電纜線放一樓車庫 遭慣竊潛入偷走損失4千
新北市新莊區中港路161巷一棟公寓一樓車庫門口，上周日（4日）凌晨遭竊賊偷走一捆價值4千元電纜線。經失主發現自行調閱監視器畫面，赫見是被賊人所偷報警處理。目前警方已鎖定轄內慣竊所為，正循線追緝他到案說明。
據了解，上周日（4日）凌晨約4時許，慣竊詹男（27歲、有多項前科）騎乘一輛電動機車，行經新北市新莊區中港路161巷一棟舊公寓，見一樓車庫門口堆放著一捆市價4千元電纜線，他瞬起盜心直接偷走。
當天下午2時30分許劉姓失主發現電纜線不見，自行調閱車庫內外監視器畫面，赫見是詹男當天凌晨4時許，騎乘一輛電動機車經過，將門口地上電纜線偷走，立馬報警處理，警方勘驗劉男提供監視器畫面，鎖定就是轄內慣竊詹男所為，目前朝竊盜罪嫌偵辦，並循線追緝他到案說明。
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