中秋馬公SUP險遭風浪帶離 澎湖海巡即時救援

5名遊客下午在澎湖馬公山水海域從事立姿划槳浮板（SUP）活動，5人、3艇疑體力不濟脫隊遭強風海流帶離岸邊，所幸澎湖海巡隊及時馳往救援平安獲救。

海巡署第13巡防區指揮部下午4時20分接獲報案，有4男、1女在馬公山水海域從事遊憩立姿划槳浮板（SUP）活動。由於中颱梅花外圍環流影響，海面陣風5、6級，最大陣風達8級，浪高2公尺，5人因海面風大、水流強而無法划回岸上。

澎湖巡隊獲報調派線上35噸3503巡防艇前往，發現3艘SUP輕艇共4男1女揮手求救，立即將5人、3艘SUP接至巡防艇載返山水碼頭。初步了解，5人因海面風大加上海流強勁，體力不濟導致脫隊，5人對海巡艇及時在天黑前救援表達感謝。

海巡署呼籲中秋連續假期，民眾至各水域從事遊憩活動時應注意自身安全，各海巡隊對於轄內遊憩重點水域加強巡弋，民眾如有需要協助可撥打海巡118服務專線，海巡署將立即派員處置。