35歲菲籍移工田美大橋下戲水失蹤 尋獲已回天乏術

苗栗縣南庄鄉田美大橋下方的中港溪水域中午發生溺水意外，一名35歲男性菲律賓籍移工與友人前往戲水，不料跳水後就不見蹤影，消防人員據報趕往，接近下午1點在水下尋獲失蹤移工「艾得文」救上岸，但他已無生命徵象，送醫搶救仍不治，案由警方調查處理。

苗栗縣消防局表示，中午12點16分接獲溺水事件通報，派遣南庄消防分隊消防及義消人員共10人趕往救溺，失蹤移工12點55分被尋獲時已無呼吸、心跳等生命徵象，經送頭份市為恭醫院搶救仍不治。

今天前往田美大橋下方戲水的遊客很多，有人目擊當時這名移工跳水後就不見蹤影，旁人查覺不對勁報警，救援人員趕到後潛水搜尋，在水下約4公尺深處發現他並救上岸，但已回天乏術。