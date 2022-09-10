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35歲菲籍移工田美大橋下戲水失蹤 尋獲已回天乏術

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣南庄鄉田美大橋下方的中港溪水域中午發生溺水意外，一名35歲男性菲律賓籍移工與友人前往戲水，不料跳水後就不見蹤影，消防人員據報趕往，接近下午1點在水下尋獲失蹤移工「艾得文」救上岸，但他已無生命徵象，送醫搶救仍不治，案由警方調查處理。

苗栗縣消防局表示，中午12點16分接獲溺水事件通報，派遣南庄消防分隊消防及義消人員共10人趕往救溺，失蹤移工12點55分被尋獲時已無呼吸、心跳等生命徵象，經送頭份市為恭醫院搶救仍不治。

今天前往田美大橋下方戲水的遊客很多，有人目擊當時這名移工跳水後就不見蹤影，旁人查覺不對勁報警，救援人員趕到後潛水搜尋，在水下約4公尺深處發現他並救上岸，但已回天乏術。

溺水身亡的移工在縣內工作，在台沒有親人，全案警方調查中，並通知仲介公司協助處理。

苗栗縣南庄鄉田美大橋下方的中港溪水域中午發生菲籍移工溺水意外。圖／民眾提供
苗栗縣南庄鄉田美大橋下方的中港溪水域中午發生菲籍移工溺水意外。圖／民眾提供
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移工 溺水 南庄

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