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台中員警洲際棒球場執勤守望 爽打手遊全被拍吃2支申誡

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中上周颱風夜第6分局員警才被民眾拍到在巡邏車內打瞌睡、玩手機，各被記2支申誡懲處，未料昨晚洲際棒球場比賽時，第5分局員警到場執行守望勤務，卻被民眾拍到坐在最後排打手遊，PO爆料公社稱「球員場上強攻、警察在峽谷強攻」，5分局查證屬實表示同樣將記2支申誡。

民眾PO文表示，9月9日台中洲際棒球場，球員在場上強攻，警察在峽谷強攻，並質疑，洲際駐點是不是太閒了？最後標記台中第五分局。

PO文指出，警察是去上班值勤，不是休假去看球耶，並表示自己放假去爽爽看球，你酸民們上班是可以打LOL？

網友紛紛留言說「支持懲處，上班時間耶，要打不會下班打喔」、「錯就是穿著制服做不該做的事」也有人說「警察也是人啊，講的好像你上班不會休閒一下」、「警察就要被放大、公審？」

台中第5分局表示，經查四平所警員昨天執行洲際球場守望勤務，未依規定落實勤務，利用勤務中把玩手遊，經查證屬實，將依規定予以申誡2次以上處分。

5分局說，將本案例於勤教及相關勤務機會宣導、要求提醒同仁執勤務必提高警覺，切勿把玩手機及落實勤務執行。

5分局員警在洲際棒球場值守望勤務卻在打手遊，分局將記2支申誡。圖／截取自臉書爆料公社(官方粉專專屬)
5分局員警在洲際棒球場值守望勤務卻在打手遊，分局將記2支申誡。圖／截取自臉書爆料公社(官方粉專專屬)
5分局員警在洲際棒球場值守望勤務卻在打手遊，分局將記2支申誡。圖／截取自臉書爆料公社(官方粉專專屬)
5分局員警在洲際棒球場值守望勤務卻在打手遊，分局將記2支申誡。圖／截取自臉書爆料公社(官方粉專專屬)

警察 爆料公社

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