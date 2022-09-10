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影／7人登山隊走八通關 男隊員墜300公尺深溪谷死亡
南投縣信義鄉八通關今天發生山難事故，7人登山隊走八通關古道，上午10點多行經雲龍瀑布時，黃姓男山友（45歲）疑似墜崖，南投縣消防局獲報搜救，下午2點發現黃姓山友疑似墜落300公尺深溪谷，以垂降方式下溪谷，發現他頭顱破裂已無生命跡象，正設法將人救出。
南投縣消防局表示，這支7人登山隊今天上午8時八時從信義鄉東埔入山，預計走八通關古道攀登玉山，12日從塔塔加下山，但上午10時14分行經4.1至4.3公里處雲龍瀑布時，黃姓山友失蹤，疑似墜崖。
消防局10時42分獲報後，由玉山分隊出動3警消、6義消；玉管處1人、東埔派出所2員警4山警，共16人前往搜救。下午2時14分小隊長洪榮助回報抵達疑似墜落點處，發現黃姓山友墜落300公尺深溪谷，因為地勢險峻，救難人員以垂降方式，下到溪谷救人。下午4時20分在溪谷找到黃姓山友，不過他頭顱破裂已無生命跡象。
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