高雄男變裝保全偷娃娃機公仔 警調500支監視器順利逮人

高雄市徐姓男子因缺錢花用，偷騎徹夜停在停車格的機車，再身穿保全衣服，至娃娃機店偷走市值4萬5000元的海賊王公仔及布偶，試圖嫁禍給原車主，警方調閱500支監視器比對追查出是狡滑的徐男所為，將他逮捕，但贓物已遭變賣。

三民二警分局民族派出所警方上個月30日及9月1日分別接獲轄區民族一路和應昇街的娃娃機台台主報案，被害人聲稱放在機台上方的海賊王公仔及大布偶，2人損失約4萬5000元。

警方獲報後，調閱娃娃機台店家監視畫面，發現一名竊賊身穿黃藍色保全背心，走進娃娃機店後，沒玩夾娃娃，直接偷走公仔和布偶；警方以車追人，通知郭姓車主到案，郭男表示，他因在屏東上班，每天深夜會將機車停在火車站附近的停車格，警方研判竊賊將機車偷騎，試圖製造斷點，嫁禍給車主。

民族所專案小組巡佐盧志霖帶領警員蕭晟成、陳偉倫、張仲凱、張宗碩，連續5天擴大調閱沿線500支監視器，分析比對，查出是徐姓男子（34歲）所為，7日晚上7時許，在新興區六合二路一間娃娃機店家內將徐男拘提到案。