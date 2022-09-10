高雄男變裝保全偷娃娃機公仔 警調500支監視器順利逮人
高雄市徐姓男子因缺錢花用，偷騎徹夜停在停車格的機車，再身穿保全衣服，至娃娃機店偷走市值4萬5000元的海賊王公仔及布偶，試圖嫁禍給原車主，警方調閱500支監視器比對追查出是狡滑的徐男所為，將他逮捕，但贓物已遭變賣。
三民二警分局民族派出所警方上個月30日及9月1日分別接獲轄區民族一路和應昇街的娃娃機台台主報案，被害人聲稱放在機台上方的海賊王公仔及大布偶，2人損失約4萬5000元。
警方獲報後，調閱娃娃機台店家監視畫面，發現一名竊賊身穿黃藍色保全背心，走進娃娃機店後，沒玩夾娃娃，直接偷走公仔和布偶；警方以車追人，通知郭姓車主到案，郭男表示，他因在屏東上班，每天深夜會將機車停在火車站附近的停車格，警方研判竊賊將機車偷騎，試圖製造斷點，嫁禍給車主。
民族所專案小組巡佐盧志霖帶領警員蕭晟成、陳偉倫、張仲凱、張宗碩，連續5天擴大調閱沿線500支監視器，分析比對，查出是徐姓男子（34歲）所為，7日晚上7時許，在新興區六合二路一間娃娃機店家內將徐男拘提到案。
徐男坦承犯案，但偷竊的公仔變賣9000元已花光，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言