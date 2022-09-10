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高雄男變裝保全偷娃娃機公仔 警調500支監視器順利逮人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市徐姓男子因缺錢花用，偷騎徹夜停在停車格的機車，再身穿保全衣服，至娃娃機店偷走市值4萬5000元的海賊王公仔及布偶，試圖嫁禍給原車主，警方調閱500支監視器比對追查出是狡滑的徐男所為，將他逮捕，但贓物已遭變賣。

三民二警分局民族派出所警方上個月30日及9月1日分別接獲轄區民族一路和應昇街的娃娃機台台主報案，被害人聲稱放在機台上方的海賊王公仔及大布偶，2人損失約4萬5000元。

警方獲報後，調閱娃娃機台店家監視畫面，發現一名竊賊身穿黃藍色保全背心，走進娃娃機店後，沒玩夾娃娃，直接偷走公仔和布偶；警方以車追人，通知郭姓車主到案，郭男表示，他因在屏東上班，每天深夜會將機車停在火車站附近的停車格，警方研判竊賊將機車偷騎，試圖製造斷點，嫁禍給車主。

民族所專案小組巡佐盧志霖帶領警員蕭晟成、陳偉倫、張仲凱、張宗碩，連續5天擴大調閱沿線500支監視器，分析比對，查出是徐姓男子（34歲）所為，7日晚上7時許，在新興區六合二路一間娃娃機店家內將徐男拘提到案。

徐男坦承犯案，但偷竊的公仔變賣9000元已花光，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

高市徐姓男子狡猾變裝成保全員，走進娃娃機店偷竊公仔和布偶，行竊行為被監視器錄下。記者石秀華／翻攝
高市徐姓男子狡猾變裝成保全員，走進娃娃機店偷竊公仔和布偶，行竊行為被監視器錄下。記者石秀華／翻攝
高市徐姓男子身穿黃藍色保全背心，走進娃娃機店後，沒玩夾娃娃，直接偷走公仔和布偶。記者石秀華／翻攝
高市徐姓男子身穿黃藍色保全背心，走進娃娃機店後，沒玩夾娃娃，直接偷走公仔和布偶。記者石秀華／翻攝
三民二警分局民族路派出所警方在新興區六合二路一間娃娃機店家內將徐男拘提到案。記者石秀華／翻攝
三民二警分局民族路派出所警方在新興區六合二路一間娃娃機店家內將徐男拘提到案。記者石秀華／翻攝

娃娃機 車主 監視器

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