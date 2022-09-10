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高雄男K歌後駕車待轉 小黃追撞車尾噴飛百公尺

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名王姓男子中秋前夕和友人至KTV歡唱，今晨駕車返家，途經中華三路欲右轉六合二路，待轉時，慘遭後方載客由林姓男子駕駛的計程車衝撞車尾，小黃噴飛百公尺撞及路邊廂型車，車禍奇蹟似的無人受傷，詳細車禍肇責由警方調查中。

警方指出，王姓男子（28歲）今天凌晨和友人在KTV歡唱後，駕車返家，約0時35分許，行經中華三路欲右轉六合二路，當時王男在路口待轉，突然後方由林姓男子（55歲）所駕駛的計程車，從後追撞王男的座車，巨大撞擊力，導致王男車尾凹陷、保險桿掉落。

當時計程車車頭凹陷，噴飛又撞及路邊一輛廂型車才停下，所下車禍過程無人受傷，轄區新興警分局警方獲報到場處理。

林男聲稱當時不知如何就撞上王男的車子，撞了之後，感到頭很暈，警方對2人施以酒測，2人均無喝酒行為，詳細車禍肇責由警方釐清中。

高市林姓男子駕駛計程車追撞待轉的轎車，車頭凹陷，噴飛又撞及路邊一輛廂型車才停下。記者石秀華／翻攝
高市林姓男子駕駛計程車追撞待轉的轎車，車頭凹陷，噴飛又撞及路邊一輛廂型車才停下。記者石秀華／翻攝
高雄王姓男子今晨K歌後駕車返家，在中華路右轉六合路待轉，當場被小黃追撞，車尾凹陷，保險桿掉落。記者石秀華／翻攝
高雄王姓男子今晨K歌後駕車返家，在中華路右轉六合路待轉，當場被小黃追撞，車尾凹陷，保險桿掉落。記者石秀華／翻攝
高市王姓男子今天凌晨和友人在KTV歡唱後，駕車返家，行經中華三路欲右轉六合二路，待轉時，慘遭計程車從後追撞，車尾凹陷，保險桿掉落。記者石秀華／翻攝
高市王姓男子今天凌晨和友人在KTV歡唱後，駕車返家，行經中華三路欲右轉六合二路，待轉時，慘遭計程車從後追撞，車尾凹陷，保險桿掉落。記者石秀華／翻攝

車禍 計程車 KTV

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