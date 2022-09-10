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中壢惡火奪2命 14歲楊姓少年原本下周要畢業旅行

聯合報／ 記者陳俊智翁唯真／桃園即時報導

桃園市中壢區一棟透天民宅昨夜惡火，奪走租客廖姓婦人、楊姓少年母子2人性命。消息傳回楊姓少年就讀的國中，老師們皆感詫異，心疼母子2人遭遇，而且楊姓少年原本下周要參加畢業旅行，如今只剩空座位，內心更加不捨。

據悉，廖姓母子是中低收入戶，雖然生活不富裕，但感情甚深，廖女除了工作之外，生活重心全在兒子身上，而楊姓少年也十分懂事，知道母親工作忙，平時與人相處都和和氣氣，安分守己不添亂。2人擠在5坪不到的小房間生活，雖然簡陋，但也溫馨。

楊姓少年國中之前都是在自學組織上課學習，7年級才進一般國中就讀。他在學校表現雖不出眾，但不少老師都認得他，而他與同學之間的互動也都不錯，此次參加畢業旅行，也是想跟同學一起留下美好回憶，為國中生活畫下完美句點，未料一場惡火奪走性命。

消息傳回學校，老師們皆感不捨，但也想為母子2人盡一份力，因此正設法連繫母子2人其他親友，協助處理後事。

桃園中壢惡火奪走廖姓婦人與楊姓少年母子性命，楊姓少年和同學約好下周一起去畢業旅行，如今只剩下遺憾（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園中壢惡火奪走廖姓婦人與楊姓少年母子性命，楊姓少年和同學約好下周一起去畢業旅行，如今只剩下遺憾（示意圖）。記者陳俊智／攝影

畢業旅行 桃園

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