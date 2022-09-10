台中新生女嬰住院卻骨折 院方：配合檢調調查

有網友在網路控訴，女兒今年8月中旬在烏日林新醫院出生，後因黃疸等症狀住院，但日前卻發現腿部骨折，質疑醫療過失到警局提告；院方表示，正配合檢調調查，會妥善處理。

有網友日前在臉書社團「烏日大小事」貼文表示，女兒在今年8月中旬在烏日林新醫院出生，因罹患黃疸及幽門狹窄症住院觀察治療，但日前探視時，醫護人員卻告知女嬰腿部腫脹，經X光檢查發現有骨折問題。

女嬰轉送到中山醫學大學附設醫院治療，目前在加護病房觀察，家屬並質疑烏日林新醫院醫療疏失，已到台中市警察局烏日分局提告過失傷害。

烏日林新醫院發布新聞稿表示，事件發生當下，已立即成立專案小組，由各專科醫師會診，並調查新生兒骨折可能發生的原因。院方表示，目前已主動通報各相關主管機關，檢調已介入調查，正全力配合調查，並會妥善處理。

台中烏日警分局今天告訴中央社記者，家屬已在9月7日晚間到警局報案，警方已依規定受理偵辦中。