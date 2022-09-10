影／一句「長那麼醜」酒客KTV前爆衝突 1人頭破血流

新北市永和區一間KTV，今天清晨發生兩幫唱歌客人酒後疑因先起口角，爆發肢體衝突，一人當場頭破血流，警方出動快打部隊迅速壓制，逮捕涉嫌動手的海姓男子等4人，警詢後今依傷害及妨害秩序等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

永和警分局今天清晨6時45分獲報，永和區永和路與仁愛路口發生聚眾鬥毆情事，永和警方出動快打部隊共18名警力迅速趕抵現場，發現林姓男子頭部受傷血流不止，立即以強制力壓制現場發生肢體衝突的民眾共20人。

據了解，海姓男子（23歲）、呂姓男子（18歲）、陳姓男子（18歲）、鍾姓少年（15歲）等16人，中秋夜在永和區永和路KTV內飲酒歡唱一整夜，今天一早準備離開時，與正要到KTV喝歌的林姓男子（33歲）及女性友人等4人在門口相遇。

雙方因一句「長那麼醜，還敢來唱歌」，林男不滿對方出言不遜，雙方當街爆發肢體衝突，遭海男、呂男、陳男、鍾姓少年四人出手打傷，當場頭破血流。林男頭部、臉部擦挫傷由救護車送醫，幸無生命危險。

警方當場逮捕涉嫌動手打人的海男等4人，警詢後今天依傷害及妨害秩序等罪嫌移送法辦。