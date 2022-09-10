快訊

中重症+114、增2童MIS-C 8歲男童淋巴腺炎、心包膜積水

本土+3萬5594、境外+236、死亡+30 新北逾7千例最多

拿新機要小心！iPhone 14系列螢幕維修漲價 這支最貴逾1.2萬

台南男酒後騎車疑自撞護欄遭割喉 送醫不治

中央社／ 嘉義縣10日電

台南市陳姓男子昨天晚間酒後騎機車返家，經嘉義縣義竹鄉台19線路段，疑自撞護欄，喉嚨處遭鋒利處割傷，鮮血直流，救護車趕抵時已無呼吸心跳，送醫急救仍不治；原因待調查。

嘉義縣消防局昨晚7時44分接獲報案，台19線96公里南向附近發生機車事故，救護車趕抵時發現51歲陳姓男子疑自撞護欄，喉嚨處有大面積撕裂傷、右大腿及右小腿開放性骨折，呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救後仍不治。

警方表示，住台南市學甲區的陳姓男子經抽血為酒駕，昨天於嘉義朴子市拜訪友人後騎機車返家，研判酒後注意不集中，疑自撞護欄，脖子又遭護欄鋒利處割傷，造成大面積撕裂傷、鮮血直流。

警方說，報案人指發現陳姓男子與機車倒在路旁，將在附近路段調閱路口監視器，釐清是否遭其他車輛擦撞；陳姓男子死因下午由台灣台南地方檢察署代相驗釐清。

台南 嘉義 救護車

延伸閱讀

中秋連假首日憾事 嘉義男騎士疑自撞斷喉20公分

阿沁妻曝父倒地發抖送醫急救「還沒恢復意識」　已簽病危通知

中秋遺憾！ 17歲北漂少年騎車自撞亡 雙親認屍淚崩

她到頂樓遛狗沒牽繩 傻柴柴「直線爆衝跳過女兒牆」墜落5樓身亡

相關新聞

中壢火警燒死母子 出事透天厝5年前買賣轉手「變高了」

桃園市中壢區一棟透天民宅昨晚發生火警，4樓出租雅房一對廖姓母子疑吸入過多濃煙，被救出時已無生命跡象，送醫搶救仍然不治；據...

高雄電池店夫妻葬生火窟3愛犬獲救 友嘆他囤太多電池

高雄市鳳山區一間電池批發店今天上午竄火苗，雲梯車升空救出胡姓夫妻和女兒，但胡男和妻子仍雙雙不治，養的4隻愛犬，3隻奇蹟獲...

4歲童被窗簾繩勒頸父急做CPR救命 醫：纏30秒就會失意識

彰化縣一4歲幼童昨疑似被窗簾拉繩纏住頸部窒息，家人恐慌下趕緊向119報案求救，值勤人員立即線上指導CPR（DA-CPR）...

高雄男K歌後駕車待轉 小黃追撞車尾噴飛百公尺

高雄市一名王姓男子中秋前夕和友人至KTV歡唱，今晨駕車返家，途經中華三路欲右轉六合二路，待轉時，慘遭後方載客由林姓男子駕...

台中新生女嬰住院卻骨折 院方：配合檢調調查

有網友在網路控訴，女兒今年8月中旬在烏日林新醫院出生，後因黃疸等症狀住院，但日前卻發現腿部骨折，質疑醫療過失到警局提告；...

中壢惡火奪2命 14歲楊姓少年原本下周要畢業旅行

桃園市中壢區一棟透天民宅昨夜惡火，奪走租客廖姓婦人、楊姓少年母子2人性命。消息傳回楊姓少年就讀的國中，老師們皆感詫異，心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。